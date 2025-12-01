Feira do Trabalho e do Campo em Ceilândia abre programação; confira

Feira do Trabalho e do Campo que ocorre em Ceilândia - (crédito: Sedet-DF/Divulgação)

Por Luiz Francisco

Ceilândia recebe até o dia 6 de dezembro a Feira do Trabalho e do Campo, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) do Distrito Federal, com parceria do Instituto Acolher DF. O evento acontece próximo à estação de metrô da Ceilândia.

A Feira do Trabalho e do Campo é voltada para as pessoas que trabalham ou queiram ser da área rural. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, abrir caminhos para novos negócios e garantir renda e dignidade para quem vive no campo.

A ação conta com espaços para venda de produtos diretamente do produtor; oficinas, cursos e palestras com certificados; reuniões e trocas com empresas; e apresentações e atividades que apresentam o estilo de vida de quem vive no campo.

Confira a programação:

Segunda-feira - 01/12

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Terça-feira - 02/12

Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h

Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Oficina: Biojóias e Artesanato Natural, com Angel Magalhães, das 15h às 17h

Quarta-feira - 03/12

Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h

Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h

Oficina: Vendas em Redes sociais, das 09 às 11h

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Quinta-feira - 04/12

Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h

Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h

Oficina: Reaproveitamento e Upcycling, com Ana Cláudia, das 09h às 11h

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Oficina: Educação financeira, finanças pessoais e dos negócios, das 14h às 16h



Sexta-feira - 05/12

Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h

Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h

Oficina: Fotografia pelo celular, das 09h às 11h

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Palestra: Saberes e Cultura com Potência, das 16h às 17h

Sábado - 06/12

Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h

Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h

Entrega dos certificados, das 10h às 12h

Apresentação Artística, das 11h às 13h

Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h

Palestra: Justiça Social no Fazer Econômico, das 15h às 16h

Apresentação Artísticas, das 17h às 18h