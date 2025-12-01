Feira do Trabalho e do Campo em Ceilândia abre programação; confira

Por Luiz Francisco
Ceilândia recebe até o dia 6 de dezembro a Feira do Trabalho e do Campo, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) do Distrito Federal, com parceria do Instituto Acolher DF. O evento acontece próximo à estação de metrô da Ceilândia.
A Feira do Trabalho e do Campo é voltada para as pessoas que trabalham ou queiram ser da área rural. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, abrir caminhos para novos negócios e garantir renda e dignidade para quem vive no campo.
A ação conta com espaços para venda de produtos diretamente do produtor; oficinas, cursos e palestras com certificados; reuniões e trocas com empresas; e apresentações e atividades que apresentam o estilo de vida de quem vive no campo.
Confira a programação:
Segunda-feira - 01/12
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Terça-feira - 02/12
Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h
Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Oficina: Biojóias e Artesanato Natural, com Angel Magalhães, das 15h às 17h
Quarta-feira - 03/12
Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h
Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h
Oficina: Vendas em Redes sociais, das 09 às 11h
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Quinta-feira - 04/12
Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h
Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h
Oficina: Reaproveitamento e Upcycling, com Ana Cláudia, das 09h às 11h
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Oficina: Educação financeira, finanças pessoais e dos negócios, das 14h às 16h
Sexta-feira - 05/12
Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h
Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h
Oficina: Fotografia pelo celular, das 09h às 11h
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Palestra: Saberes e Cultura com Potência, das 16h às 17h
Sábado - 06/12
Feira de produtos rurais e artesanatos, das 08h às 18h
Curso: Marketing Digital e Vendas, das 08h às 11h
Entrega dos certificados, das 10h às 12h
Apresentação Artística, das 11h às 13h
Curso: Economia Circular e Sustentabilidade, das 14h às 17h
Palestra: Justiça Social no Fazer Econômico, das 15h às 16h
Apresentação Artísticas, das 17h às 18h