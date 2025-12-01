Ibaneis celebra vitória nos reajustes para as forças de segurança

17/02/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, Na cerimonia na praça do Buriti com a presença da PMDF, PCDF e dos Bombeiros anunciou que encaminhará ao Congresso Nacional a proposta de reajuste salarial para as forças de segurança. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) celebrou nesta segunda-feira (1º/12), o desfecho positivo das negociações que garantiram o reajuste salarial das forças de segurança do DF. Segundo o chefe do Buriti foi realizado um "um grande esforço” para assegurar a paridade entre as corporações.

“O GDF fez um grande esforço para garantir a paridade das forças de segurança. O governo federal alterou a nossa proposta e fez uma nova que foi aceita pelos polícias e bombeiros. Agora é comemorar mais essa vitória e agradecer as nossos forças de segurança pelo excelente trabalho realizado em nossa capital”, afirmou o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu representantes das forças de segurança do Distrito Federal no Palácio do Planalto, nesta segunda (1º). A cerimônia marca a sanção do PLN 31/2025, que altera o Orçamento de 2025 para ampliar os recursos destinados ao reajuste dos salários da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do DF.

Lula assiou a Medida Provisória (MP) que autoriza as recomposições salariais com índices que variam de 19,60% a 28,40%, aplicados em duas parcelas entre 2025 e 2026. Os reajustes serão incorporados aos contracheques de dezembro e janeiro.

O governador Ibaneis Rocha desempenhou papel central no avanço da pauta ao autorizar a despesa e enviar a mensagem ao presidente Lula, responsável pela autorização final da medida, uma vez que a segurança pública do DF é financiada por recursos da União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal.