CLDF aprova projeto que autoriza recarga de veículos elétricos em postos

Apesar da pequena quantidade, os veículos elétricos e híbridos estão em uma crescente constante no DF - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (2/12), o Projeto de lei nº 1.543/2025, de autoria do deputado Hermeto (MDB), que autoriza os postos de abastecimento de combustíveis a disponibilizarem pontos de recarga de veículos elétricos e híbridos.

“A infraestrutura de recarga ainda é um desafio, limitando a adoção desses veículos. Os postos de combustíveis, com sua ampla distribuição e conveniência, representam locais estratégicos para a instalação de pontos de recarga”, observou o parlamentar.

A proposição, que foi votada em dois turnos e redação final, seguirá para a sanção do governador. Segundo o texto, as especificações técnicas dos equipamentos serão regulamentadas por órgão competente.