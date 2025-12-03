DF segue com chuva para a manhã dessa quarta-feira (3/12)

Nessa quarta-feira (3/12), o Distrito Federal terá uma manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas; enquanto à tarde e à noite, o céu estará encoberto com chuvisco. Atemperatura oscilará entre 20°C (mínima) e 26°C (máxima),ea umidade será relativamente alta, marcando 50% como índice mínimo e 100%, no máximo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No entanto, os ventos serão de intensidade fraca em todo o dia, com possibilidade de ventos moderados com rajadas à tarde e à noite.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a semana, deve persistirinstabilidade atmosférica com previsão de precipitações durante a tarde. Enquanto isso, os dias devem permanecer nublados predominantemente tanto no Plano Piloto quanto nas demais regiões administrativas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de chuva intensa em nível amarelo (perigo potencial) entre esta terça e quarta,no DF. A continuidade ou mudança na classificação dependerá da severidade observada ao longo do dia. “Se aintensidade aumentar, ele pode até ser reclassificado; se diminuir, o aviso é removido”, explicou Wendel Fialho, meteorologista do Inmet.