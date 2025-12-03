DF segue com chuva para a manhã dessa quarta-feira (3/12)

Nessa quarta-feira (3/12), o Distrito Federal terá uma manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas; enquanto à tarde e à noite, o céu estará encoberto com chuvisco. Atemperatura oscilará entre 20°C (mínima) e 26°C (máxima),ea umidade será relativamente alta, marcando 50% como índice mínimo e 100%, no máximo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Previsão do tempo: chuva deve marcar a semana no DF, aponta Inmet
- Leia também: Previsão para o DF nesta segunda (1º/12) é de chuvas isoladas
No entanto, os ventos serão de intensidade fraca em todo o dia, com possibilidade de ventos moderados com rajadas à tarde e à noite.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante a semana, deve persistirinstabilidade atmosférica com previsão de precipitações durante a tarde. Enquanto isso, os dias devem permanecer nublados predominantemente tanto no Plano Piloto quanto nas demais regiões administrativas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de chuva intensa em nível amarelo (perigo potencial) entre esta terça e quarta,no DF. A continuidade ou mudança na classificação dependerá da severidade observada ao longo do dia. “Se aintensidade aumentar, ele pode até ser reclassificado; se diminuir, o aviso é removido”, explicou Wendel Fialho, meteorologista do Inmet.
Saiba Mais
- Flipar Existiu de verdade: Cientistas descobrem cidade que era vista como lenda
- Flipar Memória de Clara Nunes: cantora que marcou o samba teve morte trágica e precoce
- Mundo As palavras que você não pode dizer na internet
- Mariana Morais Belo passa vergonha com equipe da namorada e barraco termina em crime
- Flipar Referência feminina no jornalismo esportivo, Mylena Ciribelli abre o jogo: ‘Tentaram me prejudicar’
- Mundo Governo Trump paralisa processos de residência e cidadania para imigrantes de Cuba, Venezuela e outros 17 países