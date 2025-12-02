Previsão do tempo: chuva deve marcar a semana no DF, aponta Inmet

Bom dia, Brasília! Quinta-feira (13) será de chuvas e friozinho - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Distrito Federal terá uma semana marcada por nebulosidade e chuva, especialmente no período da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após uma manhã úmida e com precipitações em vários pontos, nesta terça-feira (2/12), a tendência é de que o cenário se repita nos próximos dias, mantendo o céu nublado e a atmosfera instável em todo o DF.

As temperaturas seguem amenas. No Plano Piloto, a mínima registrada foi de 19,4°C e a máxima prevista é de 27°C. Nas outras regiões do Distrito Federal, a mínima chegou a 18,5°C, registrada no Gama, e a máxima deve atingir 31°C, especialmente na região de Planaltina.

A instabilidade atmosférica deve persistir durante toda semana com previsão de precipitações durante a tarde. Os dias devem permanecer nublados, com muita nebulosidade predominante tanto no Plano Piloto quanto nas demais regiões administrativas.

O Inmet mantém aviso de chuva intensa em nível amarelo (perigo potencial) entre esta terça e quarta, no DF. A continuidade ou mudança na classificação dependerá da severidade observada ao longo do dia. “Se a intensidade aumentar, ele pode até ser reclassificado; se diminuir, o aviso é removido”, explicou Wendel Fialho, meteorologista do Inmet.