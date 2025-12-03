InícioCidades DF
Venezuelano é baleado por vigilante em banco de Samambaia

Autor dos disparos se identificou para a polícia, que ainda está investigando detalhes do caso

Inestigações ainda estão em andamento - (crédito: Samambaia Mil Graus/Reprodução)

Na madrugada dessa quarta-feira (3/12), um homem venezuelano foi baleado em uma agência bancária de Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele teria adentrado o local forçando a porta externa da agência, em horário fora do expediente, em circunstâncias ainda a serem melhor esclarecidas.

"O vigilante, autor dos disparos, compareceu nesta delegacia, foi devidamente identificado,
apresentou a arma e respectivas munições, com três estojos deflagrados, colocando-se à disposição das
investigações", diz a PMDF.

A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) está investigando sobre a ocorrência.

Por Darcianne Diogo e Lara Costa
postado em 03/12/2025 10:08 / atualizado em 03/12/2025 10:58
