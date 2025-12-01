Clínica no Paranoá que pegou fogo não tinha documentação de empresa

Durante coletiva de imprensa, o delegado-chefe da 6° DP, Bruno Cunha, explicou a relação entre as três clínicas Comunidade Terapêutica Liberte-se.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o delegado, a clínica que não pegou fogo no Paranoá e a unidade Lago Oeste estão registradas como matriz e filial. “Por causa das investigações, foi possível conferir essa relação entre essas duas clínicas”, afirmou.

Leia também: Polícia conclui inquérito e indicia cinco pessoas por incêndio em clínica



Apesar de funcionar com o mesmo nome das outras duas, o delegado afirmou que a clínica que pegou fogo não possui CNPJ. “Ela não está registrada em nenhum lugar. Não possui nenhum registro oficial da existência de uma rede de clínicas da qual ela faça parte”, pontuou.

Apesar disso, as investigações apontaram que o administrador da clínica onde o incêndio aconteceu, Douglas Costa foi paciente da outra unidade no Paranoá. “Esse administrador que foi preso preventivamente foi paciente da outra clínica e estava tentando replicar o método que ele viu enquanto paciente”, disse Bruno Cunha, delegado chefe da 6° DP.

Saiba Mais Cidades DF Polícia conclui inquérito e indicia cinco pessoas por incêndio em clínica

Polícia conclui inquérito e indicia cinco pessoas por incêndio em clínica Cidades DF Zona Verde: Ibaneis Rocha descarta a privatização dos estacionamentos públicos

Zona Verde: Ibaneis Rocha descarta a privatização dos estacionamentos públicos Cidades DF Lula autoriza reajuste e nomeação de 2 mil policiais no DF

Lula autoriza reajuste e nomeação de 2 mil policiais no DF Cidades DF Ibaneis celebra vitória nos reajustes para as forças de segurança