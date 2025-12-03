A Fazenda 17: Dudu Camargo é humilhado ao vivo por Toninho: 'Cagou no SBT' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A formação da 11ª roça em "A Fazenda 17" foi marcada por um momento explosivo entre Toninho Tornado e Dudu Camargo.

A tensão tomou conta do programa ao vivo nesta terça-feira (2), quando o humorista usou seu tempo de voto para fazer duras críticas ao ex-apresentador do SBT.

Ao justificar seu voto, Toninho não poupou palavras ao relembrar polêmicas do passado envolvendo Dudu, incluindo um episódio amplamente repercutido em que o jornalista teria defecado em um camarim do SBT.

“Dudu ‘cagado’, você sabe que fez isso na Anhanguera e agora quer repetir aqui na Record”, disparou o peão.

Ele também ironizou a postura do colega, afirmando que Dudu vive em personagem: “Você é um personagem, você é 24 horas Silvio Santos”.

Toninho ainda afirmou que o jornalista só se mudou para Teresina, no Piauí, porque não teria sido aceito em nenhuma emissora do eixo Rio-São Paulo.

“Manipulador, falso, não consegue nenhum programa, nenhum jornal em São Paulo e foi parar no Piauí porque é ruim.”

Em um dos momentos mais tensos do embate, o humorista disse que Dudu é rejeitado por seus pares: “A classe do jornalismo te detesta, eu sei do seu passado”.