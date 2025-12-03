A Fazenda 17: Dudu Camargo é humilhado ao vivo por Toninho: 'Cagou no SBT'

A formação da 11ª roça em "A Fazenda 17" foi marcada por um momento explosivo entre Toninho Tornado e Dudu Camargo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A tensão tomou conta do programa ao vivo nesta terça-feira (2), quando o humorista usou seu tempo de voto para fazer duras críticas ao ex-apresentador do SBT.
Ao justificar seu voto, Toninho não poupou palavras ao relembrar polêmicas do passado envolvendo Dudu, incluindo um episódio amplamente repercutido em que o jornalista teria defecado em um camarim do SBT.
“Dudu ‘cagado’, você sabe que fez isso na Anhanguera e agora quer repetir aqui na Record”, disparou o peão.
Ele também ironizou a postura do colega, afirmando que Dudu vive em personagem: “Você é um personagem, você é 24 horas Silvio Santos”.
Toninho ainda afirmou que o jornalista só se mudou para Teresina, no Piauí, porque não teria sido aceito em nenhuma emissora do eixo Rio-São Paulo.
“Manipulador, falso, não consegue nenhum programa, nenhum jornal em São Paulo e foi parar no Piauí porque é ruim.”
Em um dos momentos mais tensos do embate, o humorista disse que Dudu é rejeitado por seus pares: “A classe do jornalismo te detesta, eu sei do seu passado”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Belo passa vergonha com equipe da namorada e barraco termina em crime
- Mariana Morais Otávio Mesquita reage após Justiça arquivar denúncia de estupro
- Mariana Morais Namorada de Belo entra na Justiça após ser xingada de 'mulher de traficante'; entenda
- Mariana Morais Aos 27 anos, Bella Campos esbanja sensualidade em cliques inéditos
- Mariana Morais A Fazenda: Peoa lava partes íntimas de Mesquita e web não perdoa
- Mariana Morais Flávia Saraiva reage após ser atacada por suposto affair com Leo Pereira