CRIME

Dois jovens são assassinados a tiros no setor Santa Luzia, na Estrutural

Pais de vítimas estavam no interior da residência e foram avisados por telefone sobre o ocorrido

8ª Delegacia de Polícia ficará responsável pela investigação do caso - (crédito: Divulgação)
Dois homens, de 24 e 25 anos, foram encontrados mortos a tiros na noite de terça-feira (2/11) no setor Santa Luzia, região da Estrutural. As vítimas foram identificadas como William Mendes e Gabriel.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 21h15 após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência. No local, policiais encontraram as duas vítimas baleadas dentro do imóvel.

De acordo com a PM, havia um grande número de pessoas em frente à casa quando a equipe chegou. Os pais dos jovens estavam no interior da residência e afirmaram ter sido avisados por telefone sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou as mortes no local. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a autoria ou motivação do crime. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/12/2025 11:25
