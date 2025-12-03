Dois jovens são assassinados a tiros no setor Santa Luzia, na Estrutural

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram encontrados mortos a tiros na noite de terça-feira (2/11) no setor Santa Luzia, região da Estrutural. As vítimas foram identificadas como William Mendes e Gabriel.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 21h15 após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência. No local, policiais encontraram as duas vítimas baleadas dentro do imóvel.

De acordo com a PM, havia um grande número de pessoas em frente à casa quando a equipe chegou. Os pais dos jovens estavam no interior da residência e afirmaram ter sido avisados por telefone sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou as mortes no local. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a autoria ou motivação do crime. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.