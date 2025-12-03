Colisão entre dois veículos e um ônibus deixa uma pessoa ferida na EPNB

Na manhã dessa quarta-feira (3/12), ocorreu um sinistro de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), houve uma colisão entre um Mitsubishi Lancer, de cor preta, um Fiat Uno Attractive, de cor branca, e um ônibus Mercedes-Benz.

Segundo os socorristas, apenas uma vítima, passageira do Uno, estava consciente e orientada e se queixou de dores no corpo. "Ela foi imobilizada e transportada ao hospital. Os demais ocupantes dos veículos não necessitaram de atendimento médico. Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas."

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.