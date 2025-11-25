Moradores da Asa Norte estão preocupados com o Zona Verde

Moradores da Asa Norte temem que a cobrança por vagas pressione áreas internas das quadras sem infraestrutura para rotatividade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O projeto Zona Verde, que prevê a concessão e tarifação de vagas públicas no DF, entrou no centro das preocupações de moradores da Asa Norte. A mobilização ganhou força após a convocação para participação em massa em uma audiência pública marcada para 2 de dezembro, quando devem ser discutidos os impactos diretos nas quadras comerciais e residenciais.

O modelo em debate inclui a cobrança por hora em áreas de grande circulação, como comerciais e vias estruturais (L2 e W3), além de Esplanada, Sudoeste, SIA e setores bancários. Embora o governo defenda que a medida reduzirá o uso prolongado das vagas e incentivará o transporte público, representantes da comunidade temem a migração do fluxo de veículos para as superquadras, pressionando áreas internas sem infraestrutura para rotatividade.

"Os moradores vão ficar sem vagas. Esse será o efeito imediato. Hoje, clientes e funcionários das comerciais já estacionam dentro das quadras. Tanto que o domingo é o dia mais tranquilo para estacionar justamente porque a maior parte do comércio está fechada. O Zona Verde vai pressionar ainda mais a disputa por vagas normalmente utilizadas pelos moradores", diz um prefeito comunitário da Asa Norte.

Outro ponto sensível é o destino da arrecadação. Especialistas ouvidos pela coluna afirmam que há pressão para que 100% dos recursos sejam vinculados à mobilidade urbana, mas o texto atual permite usos variados, o que abre disputa entre diferentes áreas do governo.

A audiência, que será realizada na Escola Classe 102 Sul, a partir das 19h, deve servir de termômetro político para o avanço da concessão, e também para medir a resistência dos moradores a um modelo que promete mexer no bolso, no trânsito e na rotina da região. "O projeto da Zona Verde impacta o bolso do brasiliense e reduz áreas que pertencem ao público. Tudo isso sem debate, sem estudos abertos e sem qualquer transparência. Um projeto que muda a vida de toda a cidade não pode ser imposto como se fosse detalhe técnico. A audiência pública é o momento de discutir os impactos do projeto, defender direitos e exigir que a gestão pública preste contas à população. Vamos juntos discutir a Zona Verde com clareza e responsabilidade", diz a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), autora da proposição da audiência pública.

Imigrantes gregos

A Câmara dos Deputados sedia amanhã, às 9h30, a cerimônia oficial que inaugura o Dia Nacional do Imigrante Grego, data criada pela Lei 14.884/2024, derivada do PL 3.231/2023, do deputado Zacharias Calil (União-GO). A lei celebra a chegada do navio Pomba Branca ao litoral catarinense em 1883, marco da imigração helênica no país.

Escultura que será inaugurada em frente à embaixada da Grécia (foto: Divulgação)

Após a sessão no plenário, a embaixada da Grécia vai inaugurar, em sua área externa, um monumento em homenagem a Eleftherios Venizelos, primeiro-ministro responsável pela consolidação do Estado grego moderno no início do século 20. O evento termina com um coquetel oferecido pela missão diplomática aos convidados.

R$ 361,6 milhões

É o valor somado dos 1.063 acordos homologados pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho (Cejusc-TST) nos últimos dois meses. De 26 de setembro a 14 de novembro, a equipe do Cejusc promoveu 302 audiências. Para o ministro Caputo Bastos, vice-presidente do TST e coordenador do Cejusc, o papel conciliador da Justiça do Trabalho tem destaque porque auxilia na formalização de acordos que encerram demandas trabalhistas de grande relevância e longa duração. "A conciliação representa um avanço expressivo na gestão pela transformação da cultura judicial, com foco no diálogo e na construção de soluções consensuais", afirma. "Isso contribui diretamente para a desjudicialização do país de forma eficiente e socialmente responsável."

Festão com Teló

Teló vai comandar a festa de fim de ano do Sindjus (foto: Wirso)

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF, o Sindjus, definiu a atração principal da tradicional celebração de fim de ano. O Festão da Colheita será comandado pelo sertanejo Michel Teló, além das bandas Rock Beats e Joy Band. O evento está marcado para 18 de dezembro, uma quinta-feira, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Cada filiado terá direito a dois convites gratuitos.

Parceria ampliada com o SBT

Chaim Zaher, dono do grupo educacional SEB e controlador do Grupo Thathi de Comunicação (foto: Divulgação)

O empresário Chaim Zaher, dono do grupo educacional SEB e controlador do Grupo Thathi de Comunicação, está ampliando de forma acelerada a presença no setor de mídia. Após comprar a TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa, e deter retransmissoras da rede em cidades como São José dos Campos, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, Zaher prepara um novo movimento: a Th+, emissora do grupo, vai assumir as operações do SBT em praticamente todo o interior de São Paulo. Zaher tem dito a interlocutores que seguirá investindo no setor de mídia, onde vê “valor estratégico” e espaço para consolidação regional, movimento que fortalece sua relação com a emissora da família Abravanel e reorganiza o mapa das afiliadas no maior mercado do país.









