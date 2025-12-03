Joelma surta com fã após ter bumbum apalpado durante show

Durante sua apresentação no Festival LED, em Belém (PA), na noite de terça-feira (2), Joelma viveu um momento desconfortável ao ser desrespeitada por um fã.
Enquanto se apresentava no palco, a cantora foi surpreendida por um admirador que tocou em suas nádegas, o que gerou uma reação imediata da artista.
Imagens do episódio, que circularam nas redes sociais e foram amplamente comentadas no X (antigo Twitter), mostram Joelma fazendo um gesto de reprovação com as mãos, demonstrando claramente seu descontentamento com a atitude do homem.
No entanto, mesmo visivelmente incomodada, ela retomou a performance e deu continuidade ao show.
Em agosto deste ano, Joelma já havia protagonizado uma cena tensa ao tomar o microfone das mãos de uma fã que subiu ao palco e aproveitou a oportunidade para criticar sua nova fase na carreira.
A mulher, acompanhada de outras espectadoras, pegou o microfone e disparou: "Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta", iniciou a fã.
"A gente gosta de todas as músicas da Calypso", completou, se referindo à banda que Joelma integrava ao lado do ex-marido, Ximbinha.
Diante da situação, Joelma tentou interromper a fala da fã e forçou a retirada do microfone de suas mãos, enquanto ela resistia. Após recuperar o equipamento, a cantora riu da situação e, logo em seguida, abraçou outra pessoa no palco, aparentando deixar o episódio para trás.
