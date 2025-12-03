InícioColunistas#Mariana Morais
Joelma surta com fã após ter bumbum apalpado durante show

Vídeo do momento foi amplamente compartilhado nas redes sociais

Joelma surta com fã após ter bumbum apalpado durante show - (crédito: Reprodução/X)
Joelma surta com fã após ter bumbum apalpado durante show - (crédito: Reprodução/X)

Durante sua apresentação no Festival LED, em Belém (PA), na noite de terça-feira (2), Joelma viveu um momento desconfortável ao ser desrespeitada por um fã.

Enquanto se apresentava no palco, a cantora foi surpreendida por um admirador que tocou em suas nádegas, o que gerou uma reação imediata da artista.

Imagens do episódio, que circularam nas redes sociais e foram amplamente comentadas no X (antigo Twitter), mostram Joelma fazendo um gesto de reprovação com as mãos, demonstrando claramente seu descontentamento com a atitude do homem.

No entanto, mesmo visivelmente incomodada, ela retomou a performance e deu continuidade ao show.

 

Joelma age contra fã após ser humilhada em show

 

Em agosto deste ano, Joelma já havia protagonizado uma cena tensa ao tomar o microfone das mãos de uma fã que subiu ao palco e aproveitou a oportunidade para criticar sua nova fase na carreira.

A mulher, acompanhada de outras espectadoras, pegou o microfone e disparou: "Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta", iniciou a fã. 

"A gente gosta de todas as músicas da Calypso", completou, se referindo à banda que Joelma integrava ao lado do ex-marido, Ximbinha. 

Diante da situação, Joelma tentou interromper a fala da fã e forçou a retirada do microfone de suas mãos, enquanto ela resistia. Após recuperar o equipamento, a cantora riu da situação e, logo em seguida, abraçou outra pessoa no palco, aparentando deixar o episódio para trás.

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/12/2025 11:16
