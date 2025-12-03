GDF entrega Mérito Buriti a 356 servidores e representantes da sociedade

Ao todo, 356 pessoas receberam o Mérito Buriti, que reconhece a dedicação e desempenho dos serviços prestados. - (crédito: Vinicius de Melo/SEEC)

Agentes públicos e representantes da sociedade civil receberam, na manhã desta quarta-feira (3/12), o Mérito Buriti. O prêmio reconhece a dedicação e desempenho dos serviços prestados à sociedade e ao governo do Distrito Federal.

No evento de entrega das medalhas de honra, o governador Ibaneis Rocha destacou o caráter simbólico da cerimônia. "Aqui temos pessoas trabalhadoras e que nos honram muito diariamente. Recebam essa medalha com um pouco do meu coração, que vai junto a vocês", afirmou.

Ibaneis Rocha celebrou as homenagens e destacou o caráter simbólico da cerimônia de entrega do Mérito Buriti (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

A vice-governadora Celina Leão destacou a importância da medalha. "É a maior condecoração do governo do Distrito Federal. É onde reconhecemos a sociedade civil e os servidores públicos que têm se destacado", ressaltou. "Aqui vemos desde pessoas de todas as classes, desde os mais simples, os garçons do Palácio do Buriti, às grandes autoridades. É importante que possamos reconhecer o trabalho de cada um aqui no dia de hoje", concluiu.

Ao todo, 356 pessoas receberam a honraria. Entre os critérios para a concessão do prêmio estão ações que aumentam a produtividade do serviço público, aprimoram processos, geram economia de recursos ou representam contribuição relevante à comunidade. Também podem ser reconhecidos atos de bravura, desprendimento e dedicação, além das responsabilidades formais do cargo.