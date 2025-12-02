GDF e CODESE apresentam avanços em plano de metas para 2040

O governo do Distrito Federal e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE-DF) promovem, na quinta-feira (4/12), reunião para apresentar o andamento das atividades previstas no documento “O DF que a Gente Quer em 2040”. Elaborado a partir de demandas de acadêmicos, empresários e representantes da sociedade civil, o plano estabelece 211 ações estruturantes ou de curto prazo, além de 35 metas para o futuro da capital federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Essa é a 6ª edição do evento, que reúne líderes da Codese e do GDF. A reunião acontece no Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (Sinduscon) e conta com abertura do governador Ibaneis Rocha, além do Secretário de Governo, José Humberto Pires e de autoridades locais.
A atual gestão se comprometeu a contribuir para 92% das ações e metas propostas no documento, divididas em seis eixos estratégicos: Cidadania e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Urbano, Turismo, Economia Criativa, Cultura, Esporte e Lazer, e Eixo Brasília-Goiânia e RIDE.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Os objetivos incluem metas em diversos eixos, desde colocar o DF entre as 5 melhores capitais para se fazer negócios no Brasil até erradicar a extrema pobreza até 2030 em todas as Regiões Administrativas. Além dos eventos, cidadãos podem acompanhar o andamento das atividades no site da Codese.
Saiba Mais
- Cidades DF Vacinação de gestantes contra bronquiolite começa nesta quarta (3/12)
- Cidades DF Ataque a bancos: criminoso mais violento do Novo Cangaço morre em confronto
- Cidades DF Sesi Lab recebe exposição sobre a história da luta contra a Aids no Brasil
- Cidades DF Foragido de operação no Rio, membro do CV é preso no DF com drogas
- Cidades DF Associação Being Tao e o mestre Woo realizam confraternização de Natal
- Cidades DF Dia do Samba: como a Tia Zélia virou "templo sagrado" em Brasília