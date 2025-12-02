GDF e CODESE apresentam avanços em plano de metas para 2040

Evento conta com presença do governador Ibaneis Rocha, além do Secretário de Governo, José Humberto Pires e de autoridades locais. - (crédito: Anderson Parreira/Agência Brasília)

O governo do Distrito Federal e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE-DF) promovem, na quinta-feira (4/12), reunião para apresentar o andamento das atividades previstas no documento “O DF que a Gente Quer em 2040”. Elaborado a partir de demandas de acadêmicos, empresários e representantes da sociedade civil, o plano estabelece 211 ações estruturantes ou de curto prazo, além de 35 metas para o futuro da capital federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sesi Lab recebe exposição sobre a história da luta contra a Aids no Brasil

Essa é a 6ª edição do evento, que reúne líderes da Codese e do GDF. A reunião acontece no Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (Sinduscon) e conta com abertura do governador Ibaneis Rocha, além do Secretário de Governo, José Humberto Pires e de autoridades locais.

A atual gestão se comprometeu a contribuir para 92% das ações e metas propostas no documento, divididas em seis eixos estratégicos: Cidadania e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Urbano, Turismo, Economia Criativa, Cultura, Esporte e Lazer, e Eixo Brasília-Goiânia e RIDE.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os objetivos incluem metas em diversos eixos, desde colocar o DF entre as 5 melhores capitais para se fazer negócios no Brasil até erradicar a extrema pobreza até 2030 em todas as Regiões Administrativas. Além dos eventos, cidadãos podem acompanhar o andamento das atividades no site da Codese.