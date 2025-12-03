InícioCidades DF
Operação mira fraude no emplacamento e lavagem de dinheiro no DF

Ação cumpriu mandados em SP, apreendeu carros de luxo e bloqueou valores de suspeitos que burlavam o sistema do Detran/DF usando credenciais falsas e VPN

Operação mira fraude no emplacamento e lavagem de dinheiro no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu três mandados de busca e apreensão em Fernandópolis, São Paulo, contra três investigados por fraudes no sistema de emplacamento de veículos no DF. Foram apreendidos veículos importados de luxo e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica para extração de dados e identificação de provas. A ação também resultou no bloqueio de valores nas contas correntes dos investigados. 

A investigação teve início a partir de um relatório técnico do Detran/DF, que identificou irregularidades nos procedimentos de primeiro emplacamento de veículos pesados. Os criminosos usavam credenciais fraudulentas para burlar os bloqueios automáticos do sistema e fazer registros sem o pagamento de taxas e vistorias técnicas obrigatórias. 

Os investigados usavam empresas de fachada e revenda dos veículos para aparentar legitimidade das transações. Para acessar os sistemas, eles utilizaram o sistema de VPN para mascarar a origem das conexões e transferiram os veículos para outras cidades para dificultar o rastreamento. Os valores ilegais obtidos eram convertidos em criptomoedas, caracterizando, segundo a PCDF, lavagem de dinheiro. 

Durante o cumprimento da operação na manhã desta quarta-feira (3/12), feita pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRCC/DECOR) com apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo, os criminosos foram localizados em casas de luxo. 

Os alvos da operação responderão por invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas máximas somadas podem chegar a 17 anos de prisão, além de multas. A investigação segue em curso para identificar outros envolvidos no esquema, mapear as fraudes praticadas e analisar o material apreendido.

Por Ana Carolina Alves* e Darcianne Diogo
postado em 03/12/2025 14:45 / atualizado em 03/12/2025 14:48
