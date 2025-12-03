Mulher é presa por duas tentativas de latrocínio contra casal em Ceilândia

A suspeita foi localizada horas depois, em um galpão abandonado na QNN 11, e levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante. Os demais envolvidos continuam sendo procurados - (crédito: Reprodução/Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (3/12), uma mulher de 27 anos suspeita de participar de duas tentativas de latrocínio contra um casal, em Ceilândia Norte.

Segundo a investigação, as vítimas — um homem, de 40 anos, e uma mulher trans, de 30 — foram abordadas e agredidas pela suspeita e por outros quatro homens, ainda não identificados. Durante a ação, o grupo roubou o telefone celular do homem.

De acordo com o delegado-chefe da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), Ataliba Neto, a mulher presa teria atingido uma das vítimas entre o ombro e o pescoço com um caco de vidro. Após a agressão, um dos comparsas desferiu um soco no rosto do homem, que ficou desacordado.

A suspeita foi localizada horas depois, em um galpão abandonado na QNN 11, e levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante. Os demais envolvidos continuam sendo procurados.