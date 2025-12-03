InícioCidades DF
Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Ao abordar o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas

Homem já teve duas passagens por vias de fato - (crédito: Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na região da QNM 17/19, em Ceilândia, na manhã dessa quarta-feira (3/12). Ele tinha duas passagens pela polícia por vias de fato, recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o material à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.

Durante o patrulhamento, a equipe de Rádio Patrulha do 8º Batalhão abordou um suspeito e localizou com ele um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas. A ocorrência contou com o apoio de outras equipes que auxiliaram na segurança do local e na condução do detido.

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 03/12/2025 10:14 / atualizado em 03/12/2025 10:57
