Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na região da QNM 17/19, em Ceilândia, na manhã dessa quarta-feira (3/12). Ele tinha duas passagens pela polícia por vias de fato, recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o material à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Cozinheiro é esfaqueado após negar marmita de graça em restaurante
- Leia também: Homens são presos por furtos de cabos no Sudoeste
Durante o patrulhamento, a equipe de Rádio Patrulha do 8º Batalhão abordou um suspeito e localizou com ele um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas. A ocorrência contou com o apoio de outras equipes que auxiliaram na segurança do local e na condução do detido.
Saiba Mais
- Flipar Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do mundo
- Flipar Cadela memoriza mais de 200 palavras e entra na lista de animais ‘geniais’
- Brasil INSS suspende novas operações de consignado com o Agibank
- Mariana Morais Filha de Rodriguinho, Aretha celebra o protagonismo negro no audiovisual
- Flipar Sem luz e sem internet: Cientistas alertam sobre risco de apagão em escala global
- Mariana Morais Renato Albani conquista a Europa e reúne mais de 10 mil pessoas durante turnê
Por Lara Costa
postado em 03/12/2025 10:14 / atualizado em 03/12/2025 10:57