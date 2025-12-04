Aumento de 5,1% no IPTU em 2026 é aprovado na Câmara Legislativa

CLDF aprova criação de 40 cargos no Tribunal de Contas do DF - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

Os proprietários de imóveis no Distrito Federal já podem se preparar: o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 terá um aumento médio de 5,1%. Essa estimativa de reajuste foi calculada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

A medida foi confirmada após a Câmara Legislativa (CLDF) aprovar o projeto de lei nº 1.989/2025, nesta quarta-feira (3/12). O projeto define a nova pauta de valores dos terrenos e construções — ou seja, a base de cálculo para o IPTU de 2026.

Próximos passos

Após ser aprovado pelos distritais, o texto será enviado para sanção do governador Ibaneis Rocha. O Palácio do Buriti informou que, com esse reajuste, a previsão é que a arrecadação total com o IPTU em 2026 chegue a R$ 1,39 bilhão.

Durante a votação, a bancada do PT na Câmara tentou apresentar uma emenda para impedir o aumento, propondo que os valores cobrados em 2025 fossem mantidos. No entanto, a tentativa de congelamento foi rejeitada no plenário por maioria: foram 11 votos contra a emenda, cinco a favor e duas abstenções.