Ministério Público realiza Cantata de Natal na Penitenciária Feminina do DF

Evento foi feito com objetivo de promover acolhimento e fortalecer projetos de transformação no sistema prisional

O Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri) participou da Cantata de Natal, realizada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF). A apresentação contou com um coral formado por mais de cinquenta mulheres presas. O evento é resultado de ação promovida por voluntários da Igreja Assembleia de Deus em parceria com a direção da unidade prisional.

O projeto teve como propósito celebrar o período natalino com uma mensagem de fé, acolhimento e renovação, com uso da arte e da cultura para promover autoestima, sentimento de pertencimento e perspectiva de futuro às custodiadas. A promotora de justiça e coordenadora do Nupri, Raquel Tiveron ressaltou a importância dessa iniciativa. “A participação ativa das internas reforçou o caráter transformador de ações dessa natureza na reconstrução de trajetórias e no favorecimento da ressocialização”, disse.

A promotora explicou que a atividade reafirma o compromisso institucional com as políticas de ressocialização. “Projetos como esta Cantata de Natal reafirmam a centralidade da dignidade da pessoa humana na execução da pena. A expressão artística oportuniza que essas mulheres ressignifiquem suas trajetórias, fortaleçam vínculos afetivos e projetem novos horizontes para além do cárcere. É indispensável que o sistema prisional assegure caminhos concretos de reconstrução, pois os objetivos da pena somente se realizam plenamente quando se oferecem reais condições para a ressocialização”, acrescentou.

