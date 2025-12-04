MPDFT realiza vistoria em pilares de sustentação da Rodoviária

A fiscalização dá continuidade a uma série de acompanhamentos feitos pelo MPDFT. No último encontro sobre o tema, realizado em 5 de novembro - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realizou uma vistoria técnica na Rodoviária do Plano Piloto para acompanhar o andamento das obras de recuperação estrutural do terminal. A inspeção se concentrou especialmente nos pilares de sustentação e nos sistemas de monitoramento instalados recentemente.

A inspeção aconteceu nessa quarta-feira (3/12). Ao todo, o terminal possui 64 pilares que estão passando por intervenções. Segundo o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, cinco deles foram recuperados com o uso de tecnologias modernas, como nanotecnologia e inibidores de corrosão migratórios. “O processo está sendo executado de forma gradual, com o objetivo de prolongar a vida útil da estrutura”, afirmou.

A equipe também verificou a instalação de um sistema de monitoramento dinâmico, que permitirá acompanhar vibrações, deslocamentos e deformações da estrutura em tempo real, ampliando a segurança do terminal. Outro ponto de atenção foram os chamados “pés de pilares”, considerados pelos engenheiros a parte mais comprometida da edificação.

Durante a vistoria, os técnicos subiram até a laje superior, conhecida como “caixão perdido”, que recebe o tráfego de veículos do pavimento acima. No local, constataram a necessidade de substituir a tubulação de captação de águas pluviais e reforçar a impermeabilização — serviços já em andamento.

A fiscalização dá continuidade a uma série de acompanhamentos feitos pelo MPDFT. No último encontro sobre o tema, realizado em 5 de novembro, foram discutidos a avaliação estrutural da rodoviária e pontos de melhoria relacionados a acesso, mobilidade e sinalização, com foco na segurança dos usuários. Além de Sabo, participaram da visita os engenheiros Eduardo Dimas Grau e William Bessa, da Assessoria Pericial em Arquitetura e Engenharia Legal do MPDFT.