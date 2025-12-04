Chuvas provocam estragos e risco estrutural em São Sebastião nesta quinta (4/12)

No Parque de Exposição do bairro Bela Vista, um muro caiu sobre um carro que estava próximo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (4/12) causaram uma série de estragos em São Sebastião. Ocorrências de alagamento, desabamento e risco de desabamento foram registradas em vários pontos da região entre 13h e 16h20. Para atender a demanda, atuaram equipes do 17º GBM (São Sebastião), 10º GBM (Paranoá) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL), do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

A primeira chamada ocorreu às 13h02, quando um alagamento de grande proporção atingiu a Rua 5 do Morro da Cruz. Às 13h14, outro alagamento atingiu uma residência, na Rua 5 do bairro São Gabriel, mas não houve necessidade de atuação do CBMDF.

Minutos depois, às 13h21, um desmoronamento parcial de um muro e parte de uma residência foi registrado na Rua 11 do bairro São Francisco, após a forte enxurrada.

Em outra ocorrência, às 14h26, a queda de um muro no Condomínio Ouro Vermelho 2 comprometeu a estrutura de uma casa vizinha, que apresentou rachaduras e foi considerada em risco de desabamento.

Ao longo da tarde, novos pontos de instabilidade surgiram. Às 16h20, no Residencial do Bosque, bombeiros identificaram rachaduras e erosão no terreno, o que também colocou edificações em situação de risco.

O CBMDF atuou no isolamento das áreas afetadas, corte preventivo de energia, avaliação preliminar das estruturas e acionou a Defesa Civil para inspeções detalhadas. Apesar dos estragos provocados pelas chuvas intensas, não houve registro de vítimas.