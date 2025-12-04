InícioCidades DF
Procurando emprego? Agências oferecem mais de 900 vagas nesta quinta (4/12)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasil )
As agências do trabalhador estão com ofertas de 930 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal, nesta quinta-feira (4/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O maior salário é de R$ 3.481,39, disponível para duas vagas de técnico eletrônico e uma para técnico de edificações no Guará, com exigência de ensino médio completo e experiência. Na mesma região administrativa, há seis postos para mecânico de manutenção de máquinas em geral com oferta de R$ 3.285,80 e cobrança de escolaridade e atuação prévia na área.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

x