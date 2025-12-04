Procurando emprego? Agências oferecem mais de 900 vagas nesta quinta (4/12)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasil )

As agências do trabalhador estão com ofertas de 930 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal, nesta quinta-feira (4/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O maior salário é de R$ 3.481,39, disponível para duas vagas de técnico eletrônico e uma para técnico de edificações no Guará, com exigência de ensino médio completo e experiência. Na mesma região administrativa, há seis postos para mecânico de manutenção de máquinas em geral com oferta de R$ 3.285,80 e cobrança de escolaridade e atuação prévia na área.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).