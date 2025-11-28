Criação de vagas formais perde força em outubro; veja números

Para o professor de economia do Ibmec Renan Silva, o resultado do Caged de outubro foi diretamente afetado pela política monetária restritiva que vem sendo conduzida pelo Banco Central - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O aperto da política monetária está surtindo efeito no mercado de trabalho formal. Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgados, ontem, o país criou 85.147 vagas com carteira assinada em outubro, resultado da diferença entre 2.271.460 contratações e 2.186.313 desligamentos.

Apesar de positivo, o saldo ficou abaixo das estimativas do mercado e é o menor para os meses de outubro desde 2020, quando o MTE passou a divulgar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com uma nova metodologia. Na comparação com setembro, quando foram criados 213.002 postos de trabalho com carteira assinada, a desaceleração foi forte indicando um encolhimento de 60%. E, na comparação com o mesmo mês de 2024, houve queda de 35,2%, o equivalente a 46.456 vagas.

Segundo os dados do Caged, o estoque mensal de emprego somou 48.995.950, acima dos 48.912.343 computados no mês anterior. Do total de vagas criadas no mês, 67,7% são consideradas típicas e 32,3% não típicas, estas últimas impulsionadas, principalmente, por contratos intermitentes (15.056) e jornadas de até 30 horas semanais (10.693).

Ao comentar os resultados, ontem, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar o atual patamar da taxa básica da economia (Selic), de 15% ao ano desde junho, e, pelas perspectivas do mercado, os juros só devem começar a cair no próximo ano.

"Eu tenho chamado a atenção, desde maio, provavelmente, junho, da necessidade de que o Banco Central precisa começar a olhar com atenção, porque a economia ia entrar num processo de desaceleração. O problema é que, se você vai desacelerando, vai ter uma hora que o carro vai parar", disse o ministro aos jornalistas.

Na avaliação do professor de economia do Ibmec Renan Silva, o resultado do Caged de outubro foi diretamente afetado pela política monetária restritiva que vem sendo conduzida pelo Banco Central, uma vez que a inflação continua acima da meta, de 3%, em grande parte, devido ao mercado de trabalho aquecido. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC reforçou que pretende manter a Selic elevada por um período "bastante prolongado" para que as expectativas de inflação convirjam para o centro da meta no horizonte relevante, ou seja, nos próximos 18 meses.

Frustração

"Com a geração de 85.147 vagas, muito abaixo das 105 mil vagas esperadas pelo mercado, fica a sensação que talvez a dose do remédio foi excessiva, indicando que o Banco Central poderá antecipar o início do ciclo de corte de juros para janeiro de 2026", afirmou.

Apesar de o saldo de outubro ter ficado abaixo das expectativas do mercado, o dado ainda não é o pior da história. Em dezembro de 2024, por exemplo, foram fechados 554.529 postos de trabalho. Segundo o professor do Ibmec, o número está na faixa típica de "devolução" das contratações sazonais, segundo o professor do Ibmec.

"Trata-se de um movimento sazonal e recorrente, quando as empresas estão fechando seus orçamentos e postergam novas contratações para o ano subsequente, ou seja, os desligamentos dos temporários ficam concentrados no mês de dezembro. Em 2024, pesou ainda a forte desaceleração do agro, devido aos impactos climáticos e volatilidade no de preços das commodities", explicou Silva.

No acumulado de janeiro a outubro, o saldo de empregos formais foi de 1,8 milhão, segundo o MTE. No acumulado dos últimos 12 meses, desde novembro de 2024, a soma de vagas foi de 1,3 milhão por conta desse dado negativo de dezembro.

Dos cinco agrupamentos de atividades econômicas pesquisados, dois setores apresentaram saldo positivo no mês de outubro: serviços, com 82.436 novas vagas e comércio, com 25.592. Os demais tiveram saldos negativos: construção civil (-2.875), agropecuária (-9.917) e indústria (-10.092). Segundo Marinho, a agropecuária foi a que mais caiu devido às dificuldades encontradas na sazonalidade.

No acumulado do ano, os cinco grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo em outubro. O maior crescimento ocorreu no setor de serviços, com 961.016 novos postos de trabalho com carteira assinada. A indústria ficou em segundo lugar, com 305.641 novas vagas, seguida por comércio ( 218.098), construção ( 214.717) e agropecuária ( 101.188).

O relatório revelou que das 27 unidades federativas, 21 tiveram saldo positivo em outubro, com destaque para São Paulo e Distrito Federal, de 18.456 e de 5.467, respectivamente. O DF, inclusive, teve a maior variação relativa do país, de 1,47% na comparação com o mesmo período de 2024.

Renda média

O salário real de admissão em outubro foi de R$ 2.304,31, dado R$ 17,28 ou 0,8% superior ao pago pelas empresas aos novos funcionários em setembro.

De acordo com a pesquisa, o saldo por gênero revela que as mulheres registraram um saldo positivo significativamente maior do que dos homens, de 65.913 contra 19.234.

A faixa etária mais contratada foi de 18 a 24 anos, com um saldo positivo de 80.365, seguido por adolescentes de até 17 anos, com 23.586, somando 122% dos novos postos de trabalho. Em contrapartida, a faixa etária com mais de 30 anos teve um saldo negativo de 23.924. Para o ministro, a hipótese levantada é que as empresas desligaram veteranos e contrataram jovens com salários de entrada, o que é classificado como um "efeito perverso".

