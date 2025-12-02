Agências do Trabalhador oferecem 527 vagas com salários de até R$ 2,6 mil nesta terça-feira (2/12)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (2/12), 527 vagas de emprego para candidatos com ou sem experiência. Os salários chegam a R$ 2.608,20, valor ofertado para o cargo de açougueiro no Jardim Botânico, com seis oportunidades para quem tem ensino fundamental completo. Já o posto com maior número de vagas é o de repositor de mercadorias, em Vicente Pires, com 100 oportunidades e remuneração de R$ 1.606,00.

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h. Empregadores também podem ofertar vagas diretamente nas unidades ou pelo e-mail da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

