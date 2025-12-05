Confraternização de Natal da Associação Being Tao e do mestre Woo é adiada - (crédito: Arnaldo Saldanha)

A Associação Being Tao anunciou, nesta sexta-feira (5/12), o adiamento da confraternização de fim de ano que estava prevista para ocorrer no próximo domingo (7), na Escola de Ensino Fundamental da EQN 104 Norte. O encontro, que seria aberto ao público, havia sido planejado para integrar atividades culturais, práticas corporais e momentos de celebração inspirados no espírito natalino.

De acordo com o comunicado oficial, a decisão foi tomada por motivo de força maior, o que impossibilitou a realização na data originalmente marcada. A organização lamentou o imprevisto e reforçou que uma nova data será divulgada assim que possível.

“Esperamos contar com a compreensão de todos e desejamos que possamos remarcar o evento em breve. O mestre Woo ficará bastante satisfeito em contar com a presença de todos”, informou a nota da Associação Being Tao.