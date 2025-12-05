InícioCidades DF
Treze pessoas precisam deixar clínica odontológica após incêndio em Planaltina

Fumaça intensa no terceiro andar do prédio comercial levou à evacuação imediata dos pacientes nesta sexta-feira (5/12). Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ninguém ficou ferido

Clínica odontológica pega fogo em Planaltina; não houve feridos - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Clínica odontológica pega fogo em Planaltina; não houve feridos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio em um prédio comercial mobilizou moradores e trabalhadores do Setor de Hotéis e Diversões (SHD), em Planaltina, na manhã desta sexta-feira (5/12). O fogo teve início no terceiro andar de um prédio comercial de quatro pavimentos, onde funciona uma clínica odontológica. Ao todo, 13 pessoas, entre elas duas crianças, além de quatro animais de estimação, foram retiradas em segurança. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 7h25 e enviou três viaturas de socorro. Os militares montaram linhas de mangueiras e entraram no prédio para controlar as chamas. A ação rápida garantiu que o incêndio fosse extinto com agilidade e que as lojas vizinhas fossem preservadas, evitando maiores prejuízos.

Após o controle do fogo, os bombeiros utilizaram ventiladores para dissipar a fumaça que ainda tomava os corredores e salas da clínica. O local foi deixado aos cuidados do proprietário, e a perícia dos Bombeiros foi acionada para identificar as possíveis causas do incêndio, que ainda não foram informadas.

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 05/12/2025 11:32 / atualizado em 05/12/2025 11:33
