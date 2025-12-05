Treze pessoas precisam deixar clínica odontológica após incêndio em Planaltina

Um incêndio em um prédio comercial mobilizou moradores e trabalhadores do Setor de Hotéis e Diversões (SHD), em Planaltina, na manhã desta sexta-feira (5/12). O fogo teve início no terceiro andar de um prédio comercial de quatro pavimentos, onde funciona uma clínica odontológica. Ao todo, 13 pessoas, entre elas duas crianças, além de quatro animais de estimação, foram retiradas em segurança. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 7h25 e enviou três viaturas de socorro. Os militares montaram linhas de mangueiras e entraram no prédio para controlar as chamas. A ação rápida garantiu que o incêndio fosse extinto com agilidade e que as lojas vizinhas fossem preservadas, evitando maiores prejuízos.



















Após o controle do fogo, os bombeiros utilizaram ventiladores para dissipar a fumaça que ainda tomava os corredores e salas da clínica. O local foi deixado aos cuidados do proprietário, e a perícia dos Bombeiros foi acionada para identificar as possíveis causas do incêndio, que ainda não foram informadas.

