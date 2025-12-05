Levante Mulheres Vivas ocupa Torre de TV no domingo (7/12)

No domingo (7/12), mulheres ocupam a Feira da Torre de TV em manifestação nacional contra o aumento dos casos de feminicídio. O Levante Mulheres Vivas acontece em mais de 20 capitais por todo o Brasil. Na capital federal, a concentração no local começa às 10h.

O ato condena a escalada da violência e pede a criminalização da misoginia, caracterizada como ódio e preconceito às mulheres, como crime de discriminação. A medida foi aprovada no Senado em outubro e segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Se aprovado, o Projeto de Lei (PL) 896/2023 vai incluir a misoginia na Lei do Racismo.

A organização do evento no DF e Entorno orienta as participantes a usar roupas pretas e levar lenço roxo — cor que marca o movimento desde as lutas pelo voto feminino —, além de cartazes para a manifestação. Outra orientação é levar guarda-chuva ou capa.

Além de Brasília, o evento acontece nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e mais capitais. A página @levantemulheresvivas no Instagram é responsável pela unificação do movimento nos diversos locais do país. O movimento esclarece que homens podem e devem participar dos atos. “Não basta ‘não cometer violência’: é preciso enfrentar, denunciar, educar outros homens e ocupar as ruas ao nosso lado”, diz publicação.