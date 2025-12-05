Receita Federal apreende R$1 milhão em medicamentos de emagrecimento

Em dois dias de fiscalização da Receita Federal no Aeroporto de Brasília, R$ 1 milhão em medicamentos emagrecedores irregulares foram apreendidos. As ações foram realizadas nos armazéns de cargas do aeroporto, nos dias 4 e 5 de dezembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na última quinta-feira (4/12), 70 unidades do medicamento foram apreendidas pelos servidores. A carga foi remetida de São Paulo e tinha Teresina (PI). Não havia nenhuma comprovação de importação regular, o que configura tentativa de ingresso clandestino no país.
Nesta sexta (5/12), 525 frascos e 90 canetas de medicamentos foram encontrados. A carga estava em trânsito pela capital, com destino a Teresina (PI) e Belém (PA). Essa carga apresentava irregularidade de armazenamento, com refrigeração incorreta.
- Leia também: Mais de 50% dos moradores de favelas e comunidades do DF viviam em ruas sem pavimentação
Segundo a Receita Federal, esses itens, quando introduzidos no país sem o devido controle sanitário, apresentam riscos à saúde e fortalecem o mercado clandestino.
Saiba Mais