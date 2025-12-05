Receita Federal apreende R$1 milhão em medicamentos de emagrecimento

Toda a carga apreendida foi avaliada em R$1 milhão - (crédito: Divulgação: Receita Federal)

Em dois dias de fiscalização da Receita Federal no Aeroporto de Brasília, R$ 1 milhão em medicamentos emagrecedores irregulares foram apreendidos. As ações foram realizadas nos armazéns de cargas do aeroporto, nos dias 4 e 5 de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na última quinta-feira (4/12), 70 unidades do medicamento foram apreendidas pelos servidores. A carga foi remetida de São Paulo e tinha Teresina (PI). Não havia nenhuma comprovação de importação regular, o que configura tentativa de ingresso clandestino no país.

Leia também: Homem é preso por porte de drogas e munições no Paranoá

Nesta sexta (5/12), 525 frascos e 90 canetas de medicamentos foram encontrados. A carga estava em trânsito pela capital, com destino a Teresina (PI) e Belém (PA). Essa carga apresentava irregularidade de armazenamento, com refrigeração incorreta.

Segundo a Receita Federal, esses itens, quando introduzidos no país sem o devido controle sanitário, apresentam riscos à saúde e fortalecem o mercado clandestino.