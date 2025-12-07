InícioCidades DF
Correio lança o Prêmio JK em homenagem aos ícones de Brasília

Premiação irá homenagear aqueles que ajudaram na construção e no crescimento de Brasília. Uma das categorias, a In Memoriam, vai para o ator, diretor, produtor e ex-secretário de Cultura Guilherme Reis, que morreu em setembro

Juscelino Kubitschek, na redação do Correio Braziliense, assina mensagem para a edição comemorativa do primeiro aniversário da cidade - (crédito: Arquivo CB/D.A Press)
Juscelino Kubitschek, na redação do Correio Braziliense, assina mensagem para a edição comemorativa do primeiro aniversário da cidade - (crédito: Arquivo CB/D.A Press)

Há pessoas que são referência, inspiração e símbolo que representam vocações e propósitos maiores até do que as próprias vidas. E homenageá-las é uma forma de fazer com que as histórias criadas por elas nunca se apaguem. Pensando nisso, o Correio Braziliense lança, neste final de 2025, uma premiação para quem faz a cidade brilhar, olhando para aqueles que pavimentaram essa estrada.

O Prêmio JK, em sua primeira edição, apresenta uma seleção de personalidades que trazem Brasília no colo e que contribuem, de maneira significativa, para o desenvolvimento da capital federal. O evento ocorrerá na próxima terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), às 19h, quando serão divulgados os nomes de figuras marcantes nessa jornada para representar cada categoria, que se dividirão em: Esporte, Direito e Justiça, Saúde e Gestão Pública. 

O nome do prêmio é uma homenagem ao fundador da cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, responsável por tornar o sonho da nova capital uma realidade e fazer com que muitos, hoje, possam sonhar também. E a construção de Brasília está totalmente vinculada ao Correio Braziliense. O jornal completou 65 anos em abril como o veículo que marca para a posteridade todas as principais histórias da cidade. Neste ano, o Diários Associados celebrou também seu centenário do grupo criado por Assis Chateaubriand.

Abraço que conforta

O Prêmio JK também fará uma honraria In Memoriam a um ícone da cidade: o ator, diretor, produtor e ex-secretário de Cultura Guilherme Reis, que morreu em setembro, aos 70 anos. Filho, amigo e maior fã, Gabriel Reis, 47 anos, vê essa celebração feita pelo Correio como um daqueles afagos que ajudam a confortar a dor. "Ver meu pai sendo homenageado em um prêmio é muito emocionante. O carinho e a gratidão demonstrados pela cidade são o nosso maior consolo", diz. 

Guilherme Dias e o filho Gabriel anos atrás
O homenageado com o filho Gabriel, ainda criança: amigo e maior fã (foto: Arquivo pessoal)

Gabriel recorda do pai como alguém doce, alegre e muito grato por todo o afeto que recebeu em vida. Mais do que isso, respirava arte e cultura como ninguém. Por isso, dedicou tanto de si para a causa da cultura, um exemplo que continua influenciando inúmeras pessoas ao longo dos anos. "Essa homenagem, para a gente, dá um calor no coração. É um abraço que nossa família recebe e que nunca mais vai esquecer", completa.

Primogênito, fruto do casamento com Márcia Sant'Anna, Gabriel seguiu o caminho das artes como músico e arte-educador, além de advogado. A memória afetiva dele remonta à infância e à juventude, marcada por uma convivência intensa em dois períodos distintos. "Meu pai sempre foi um pai", resume Gabriel, lembrando que a separação dos pais, quando tinha 5 anos, não afastou a figura paterna. 

"Sempre vinha passar as férias junto dele", relembra. Mais tarde, na adolescência, a convivência se estreitou ainda mais. "Com 12 anos, voltei a morar em Brasília, voltei a morar com ele." O impacto do produtor cultural na cidade, destaca Gabriel Reis, é inquestionável. "O legado artístico que meu pai deixou para Brasília é uma coisa que não dá para passar batido," afirma. Assim, sentir o carinho das pessoas com todo o trabalho feito, é uma das coisas que fazem Gabriel ser grato para continuar indo em frente.

Movido por uma paixão

Guilherme Reis foi diretor do Teatro Dulcina de Moraes, é creditado por atuar desde a vanguarda do teatro de Brasília, junto ao Grupo Pitu e Hugo Rodas, e no impulsionamento de eventos culturais, como os históricos "concertos-cabeças" com Néio Lúcio e a produção do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura (FLAAC) da Universidade de Brasília (UnB).

Guilherme Reis: "O teatro foi um dos segmentos mais prejudicados"
Guilherme Reis foi diretor do Teatro Dulcina de Moraes (foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Os homenageados do Prêmio JK foram escolhidos por uma comissão da redação do Correio Braziliense. São jornalistas que acompanham o dia a dia da cidade, na cobertura dos fatos. Uma visão crítica sobre quem trabalha para construir a cidade. Esta edição é apenas a primeira. A ideia é transformar esse evento uma tradição do jornal, como muitos outros que se tornaram parte do calendário do Distrito Federal, a exemplo da Maratona Brasília, realizada no aniversário da cidade, em 21 de abril.

Prêmio JK

A premiação promovida pelo Correio Braziliense será na próxima terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), às 19h.

 

 

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 07/12/2025 04:00
