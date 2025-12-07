Correio lança o Prêmio JK em homenagem aos ícones de Brasília

Há pessoas que são referência, inspiração e símbolo que representam vocações e propósitos maiores até do que as próprias vidas. E homenageá-las é uma forma de fazer com que as histórias criadas por elas nunca se apaguem. Pensando nisso, o Correio Braziliense lança, neste final de 2025, uma premiação para quem faz a cidade brilhar, olhando para aqueles que pavimentaram essa estrada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Prêmio JK, em sua primeira edição, apresenta uma seleção de personalidades que trazem Brasília no colo e que contribuem, de maneira significativa, para o desenvolvimento da capital federal. O evento ocorrerá na próxima terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), às 19h, quando serão divulgados os nomes de figuras marcantes nessa jornada para representar cada categoria, que se dividirão em: Esporte, Direito e Justiça, Saúde e Gestão Pública.

O nome do prêmio é uma homenagem ao fundador da cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, responsável por tornar o sonho da nova capital uma realidade e fazer com que muitos, hoje, possam sonhar também. E a construção de Brasília está totalmente vinculada ao Correio Braziliense. O jornal completou 65 anos em abril como o veículo que marca para a posteridade todas as principais histórias da cidade. Neste ano, o Diários Associados celebrou também seu centenário do grupo criado por Assis Chateaubriand.

Abraço que conforta

O Prêmio JK também fará uma honraria In Memoriam a um ícone da cidade: o ator, diretor, produtor e ex-secretário de Cultura Guilherme Reis, que morreu em setembro, aos 70 anos. Filho, amigo e maior fã, Gabriel Reis, 47 anos, vê essa celebração feita pelo Correio como um daqueles afagos que ajudam a confortar a dor. "Ver meu pai sendo homenageado em um prêmio é muito emocionante. O carinho e a gratidão demonstrados pela cidade são o nosso maior consolo", diz.

O homenageado com o filho Gabriel, ainda criança: amigo e maior fã (foto: Arquivo pessoal)

Gabriel recorda do pai como alguém doce, alegre e muito grato por todo o afeto que recebeu em vida. Mais do que isso, respirava arte e cultura como ninguém. Por isso, dedicou tanto de si para a causa da cultura, um exemplo que continua influenciando inúmeras pessoas ao longo dos anos. "Essa homenagem, para a gente, dá um calor no coração. É um abraço que nossa família recebe e que nunca mais vai esquecer", completa.

Primogênito, fruto do casamento com Márcia Sant'Anna, Gabriel seguiu o caminho das artes como músico e arte-educador, além de advogado. A memória afetiva dele remonta à infância e à juventude, marcada por uma convivência intensa em dois períodos distintos. "Meu pai sempre foi um pai", resume Gabriel, lembrando que a separação dos pais, quando tinha 5 anos, não afastou a figura paterna.

"Sempre vinha passar as férias junto dele", relembra. Mais tarde, na adolescência, a convivência se estreitou ainda mais. "Com 12 anos, voltei a morar em Brasília, voltei a morar com ele." O impacto do produtor cultural na cidade, destaca Gabriel Reis, é inquestionável. "O legado artístico que meu pai deixou para Brasília é uma coisa que não dá para passar batido," afirma. Assim, sentir o carinho das pessoas com todo o trabalho feito, é uma das coisas que fazem Gabriel ser grato para continuar indo em frente.

Movido por uma paixão

Guilherme Reis foi diretor do Teatro Dulcina de Moraes, é creditado por atuar desde a vanguarda do teatro de Brasília, junto ao Grupo Pitu e Hugo Rodas, e no impulsionamento de eventos culturais, como os históricos "concertos-cabeças" com Néio Lúcio e a produção do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura (FLAAC) da Universidade de Brasília (UnB).

Guilherme Reis foi diretor do Teatro Dulcina de Moraes (foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Os homenageados do Prêmio JK foram escolhidos por uma comissão da redação do Correio Braziliense. São jornalistas que acompanham o dia a dia da cidade, na cobertura dos fatos. Uma visão crítica sobre quem trabalha para construir a cidade. Esta edição é apenas a primeira. A ideia é transformar esse evento uma tradição do jornal, como muitos outros que se tornaram parte do calendário do Distrito Federal, a exemplo da Maratona Brasília, realizada no aniversário da cidade, em 21 de abril.

Prêmio JK

A premiação promovida pelo Correio Braziliense será na próxima terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), às 19h.