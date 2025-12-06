Correio Braziliense lança premiação para quem faz Brasília brilhar

Juscelino Kubitschek em visita ao Correio, em 15/5/1964, concede autógrafos aos colaboradores do jornal - (crédito: Arquivo CB/CB/D.A Press)

O ano de 2025 chega ao fim com uma novidade no reconhecimento de quem ajuda a fazer a nossa cidade brilhar. O Correio Braziliense lança a primeira edição do Prêmio JK, que vai apresentar a Brasília uma seleção de personalidades com destaque em várias categorias.

É um prêmio com um simbolismo imenso. O nome homenageia o fundador de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, cujo mandato está ligado à nossa história, à força da capital e à resiliência para alcançar objetivos. JK também tem o seu maior sonho, a construção e inauguração de Brasília, totalmente vinculado ao Correio Braziliense.

O jornal completou 65 anos em abril como o veículo que marca para a posteridade todas as principais histórias da cidade. Neste ano, o Diários Associados celebrou também o centenário do grupo criado por Assis Chateaubriand. A data foi comemorada com o musical Chatô e os Diários Associados — 100 Anos de Paixão, que percorreu o Brasil e esteve em Brasília em junho.

O Prêmio JK será divulgado na próxima terça-feira (9/12), no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU). Serão homenageadas personalidades em categorias como Esporte, Direito e Justiça, Saúde e Gestão Pública.

Há também uma categoria para personalidades que são ícones no Distrito Federal e no país pelo trabalho realizado ao longo da vida. Os nomes serão conhecidos na cerimônia.

O editor-geral do Correio, Ari Cunha, com Juscelino Kubitschek no 18º aniversário do Catetinho, em 1974 (foto: Fotos: Arquivo CB/D.A Press)

In memoriam

Uma das categorias emocionantes é do destaque In memoriam. Neste ano, o prêmio vai para o ator, diretor, produtor e ex-secretário de Cultura Guilherme Reis, que morreu em setembro, aos 70 anos, deixando uma legião de amigos enlutados.

Os filhos e a mulher de Guila, como ele era conhecido, foram comunicados da homenagem e reagiram com muita emoção. "Fiquei muito feliz e também honrada pela escolha do Guilherme para receber essa homenagem! Sinal de que o legado dele deixa frutos. Ele realmente foi uma pessoa luminosa e generosa, que espalhou sementes por onde passou", afirmou a atriz e jornalista Carmem Moretzshon, viúva de Guilherme Reis.

Os homenageados foram escolhidos por uma comissão da redação do Correio Braziliense. São jornalistas que acompanham o dia a dia da cidade, na cobertura dos fatos. Uma visão crítica sobre quem trabalha para construir a cidade.

Esta edição do Prêmio JK é apenas a primeira. A ideia do Correio Braziliense é transformar este evento em uma tradição do jornal, como muitos outros que se tornaram parte do calendário do Distrito Federal, entre eles, a Maratona Brasília, realizada no aniversário da cidade, em 21 de abril.