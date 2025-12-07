Homem é esfaqueado e preso após tentar agarrar enteada de 15 anos

A mulher e a adolescente foram conduzidas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Ceilândia, para as providências cabíveis - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após se masturbar e tentar agarrar a enteada de 15 anos, na tarde deste domingo (7/12), na QNP 14, em Ceilândia. De acordo com o relato da adolescente, o homem praticou ato obsceno na frente dela e tentou agarrá-la em seguida. Na tentativa de se defender, ela o atingiu com um golpe de faca. Agentes da Polícia Militar (PMDF), encontraram o homem esfaqueado em cima de uma cama.

A mãe da adolescente estava no local e informou à equipe que tinha sido agredida pelo homem dias antes e ainda apresentava lesões corporais visíveis. Foi constatado pela PMDF que o homem já tinha passagens anteriores por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, inclusive contra a própria companheira, que havia revogado uma medida protetiva que possuía contra ele.

Devido aos ferimentos, o detido foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde permanece internado sob escolta da Polícia Civil (PCDF), em virtude do flagrante de estupro qualificado.

A mulher e a adolescente foram conduzidas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) para as providências cabíveis. O homem deve responder pelos crimes de estupro qualificado e violência doméstica.