Agências do trabalhador abrem 760 novas vagas nesta segunda-feira

Os cargos contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade, com e sem experiência. O salário mais alto pode chegar a R$ 3.767,56.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasil )
Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 760 novas vagas disponíveis para quem busca emprego. Os cargos contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade, com e sem experiência. 

A oportunidade com remuneração mais alta é a de chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, na Asa Norte. Os salários chegam a R$ 3.767,56. Há uma vaga aberta para pessoas que tenham ensino superior completo em Elétrica e experiência prévia na função.

Para os postos de auxiliar de limpeza, frentista e operador de caixa, 50 vagas são oferecidas para cada. Não é exigida experiência para os cargos, mas é necessário ter ensino médio completo. Os salários variam de R$ 1.606 a R$ 2.053,75.

Aos interessados no processo seletivo, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja de interesse do candidato, a inscrição vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

* Estagiária sob supervisão de Terra Thais

 

Por Walkyria Lagaci
postado em 08/12/2025 08:44
