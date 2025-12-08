Entrega das obras da terceira faixa da BR-020 é adiada para 2026

A entrega da obra de ampliação da terceira faixa da BR-020 não será mais em dezembro, como havia prometido o GDF. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), informou que as fortes chuvas — típicas desta época do ano— têm dificultado o andamento dos trabalhos, especialmente das etapas que dependem de movimentação de terra. Com isso, a conclusão do empreendimento foi adiada para para o primeiro semestre de 2026.

O DER-DF informou que a intervenção está com 70% dos serviços executados e o trecho entre Planaltina e Sobradinho já foi finalizado, com a terceira faixa completamente implementada. Ainda conforme a autarquia, a decisão de diminuir o ritmo da obra foi tomada em conjunto com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) "para evitar mais transtornos aos motoristas, em especial os que trafegam no sentido Planaltina–Plano Piloto pela manhã", diz em nota.

Em razão dessa redução no ritmo das obras, as barreiras utilizadas para a operação da faixa reversa foram retiradas. A Secretaria de Obras explicou que a intervenção é uma parceria entre o DER e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A BR-020 é o trajeto diário de 80 mil motoristas, ligando Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa ao Plano Piloto.

As obras para implementação da terceira faixa, que começaram em 29 de maio, vão contemplar 50 km de extensão. Somente na primeira etapa do alargamento da rodovia — 8,6 km no sentido Sobradinho/Planaltina e 5,7 km no sentido contrário no trecho entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper) e a DF-230 — foram investidos R$ 24,8 milhões.

