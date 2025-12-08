Idoso com 24 passagens por furto é preso novamente após crime em comércio

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furtar diversos itens em um estabelecimento comercial no Núcleo Bandeirante. Velho conhecido das equipes de segurança, o idoso possui 24 passagens por roubo e furto.

Segundo informações de policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 45, o suspeito entrou em uma sala utilizada pelos funcionários para guardar pertences pessoais, como mochilas e roupas, durante o horário de trabalho.

No momento em que o autor deixava o local, um deles percebeu que sua mochila havia sido levada e passou a correr atrás do suspeito, que, durante a fuga, empunhava um pedaço de madeira e o ameaçava.

Equipes de segurança que passavam pela região avistaram a cena e foram informadas pelo funcionário sobre o furto. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se desfazer de alguns dos objetos, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.

O indivíduo, juntamente com os itens recuperados, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde também compareceu uma das vítimas para as providências legais. O crime ocorreu na tarde desse domingo (7/12).

