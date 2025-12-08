InícioCidades DF
Núcleo Bandeirante

Idoso com 24 passagens por furto é preso novamente após crime em comércio

Informações da Polícia Militar dão conta de que o suspeito furtou uma mochila de um funcionário de um comércio no Núcleo Bandeirante

Furto é investigado pela 1ª DP, localizada na Asa Sul - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)
Furto é investigado pela 1ª DP, localizada na Asa Sul - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furtar diversos itens em um estabelecimento comercial no Núcleo Bandeirante. Velho conhecido das equipes de segurança, o idoso possui 24 passagens por roubo e furto. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações de policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 45, o suspeito entrou em uma sala utilizada pelos funcionários para guardar pertences pessoais, como mochilas e roupas, durante o horário de trabalho.

No momento em que o autor deixava o local, um deles percebeu que sua mochila havia sido levada e passou a correr atrás do suspeito, que, durante a fuga, empunhava um pedaço de madeira e o ameaçava. 

Equipes de segurança que passavam pela região avistaram a cena e foram informadas pelo funcionário sobre o furto. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se desfazer de alguns dos objetos, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.

O indivíduo, juntamente com os itens recuperados, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde também compareceu uma das vítimas para as providências legais. O crime ocorreu na tarde desse domingo (7/12). 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 08/12/2025 11:50
SIGA
x