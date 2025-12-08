DF Legal e PMDF recolhem 12 facas em fiscalização na Ponte do Bragueto

Por medida de segurança, as facas foram entregues às equipes do SLU - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação de pronta resposta da DF Legal, com apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), resultou no recolhimento de um conjunto de armas brancas durante fiscalização na Ponte do Bragueto, nesta segunda-feira (8/12). De acordo com a corporação, cerca de 12 facas estavam dispostas em um ponto de fácil acesso e manuseio, quando as equipes chegaram ao local previsto na ordem de serviço.

Os policiais relataram que, ao questionarem os indivíduos sobre a propriedade do material, todos negaram ser donos das facas. Sem identificação do responsável, não houve prisão ou responsabilização criminal. Segundo a PMDF, a ação fazia parte de uma operação conjunta envolvendo diversas instituições e órgãos do GDF, voltada à fiscalização de áreas públicas, privadas e de uso coletivo que acumulam recicláveis ou resíduos.

A equipe policial informou que não houve abordagem direta porque ninguém foi flagrado portando as armas no momento da atuação. Por medida de segurança, as facas foram entregues às equipes do SLU, que realizavam a limpeza da área, para o descarte adequado.

A Secretaria DF Legal destacou que a operação também incluiu ações de acolhimento a catadores de materiais recicláveis que ocupavam a região. Dez pessoas foram atendidas por equipes de assistência social, duas estruturas improvisadas de lona e madeira foram removidas e um caminhão com materiais inservíveis recolhido pelo SLU foi encaminhado à Unidade de Recolhimento de Entulhos (URE).