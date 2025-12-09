InícioCidades DF
FEMINICÍDIO NO DF

Maria de Lourdes foi atingida com duas facadas no pescoço, diz laudo

Laudo preliminar indica que Maria de Lourdes já estava sem vida antes do incêndio e apresentava também uma lesão compatível com agressão abdominal

Integrante do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Kelvin Barros da Silva confessou o assassinato da cabo Maria de Lourdes Freire, de 25 anos - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Exames preliminares do corpo de Maria de Lourdes, vítima de feminicídio no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG) na última sexta-feira (5/12), apontaram que a cabo foi atingida por dois golpes de faca no pescoço, ambos fatais. Os peritos também identificaram uma lesão na região abdominal, compatível com um soco ou ajoelhada. O laudo preliminar indica ainda que a militar já estava morta antes do incêndio ser iniciado.

O feminicídio ocorreu na tarde de sexta-feira, próximo às 16h, quando o local onde os instrumentos musicais da banda do 1º RCG foi alvo de um incêndio. O corpo de Maria de Lourdes foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) durante o resfriamento do local. Quando encontrada, a militar apresentava um corte profundo no pescoço.

Após o crime, Kelvin Barros da Silva, autor do crime, fugiu em direção ao Paranoá. Capturado pouco tempo depois por agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pelo caso, o suspeito foi preso e confessou o crime na delegacia. De acordo com o delegado Paulo Noritika, que está à frente da investigação, ele apresentou cinco versões sucessivas e contraditórias. Em uma, negou o crime. Em outra, confessou, mas prestou relatos incompatíveis entre si.

Kelvin Barros confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes (foto: Reprodução/Redes sociais)

Disse que o crime teria ocorrido após uma discussão motivada por um suposto relacionamento e que a vítima teria exigido que ele terminasse com a namorada e assumisse a relação com ela. À reportagem, a família negou qualquer envolvimento dos dois e acredita que o cargo ocupado pela jovem na Fanfarra do 1º RGC teria motivado o assassinato.

A advogada criminalista Leila Santiago, representante da família da vítima e assistente à acusação, levantou a hipótese ao Correio que Kelvin poderia ter tentado algum tipo de investida ou aproximação indevida, diferente do relatado por ele à polícia. “É possível que ele tenha recebido um “não” como resposta, uma vez que há comentários de que era um comportamento comum do Kelvin, algo coerente com a postura séria e focada da vítima, sempre dedicada aos estudos e às suas funções militares”, destacou a advogada.

Kelvin foi autuado por feminicídio, furto de arma de fogo, incêndio e fraude processual. A família aguarda o resultado oficial do exame de corpo de delito, realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), para providenciar o sepultamento.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 09/12/2025 10:22
