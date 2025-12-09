Prêmio JK: chegou o dia de homenagear nossa cidade

É um dia de festa para o Correio Braziliense. Personalidades que fazem parte da história da nossa cidade receberão um reconhecimento por suas realizações. Nesta terça-feira (9/12), o jornal lança a primeira edição do Prêmio JK, que vai apresentar a Brasília uma série de homenageados pela trajetória em várias categorias. É o lançamento de um evento que deve virar tradição, como outros que têm a cara do Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa, no entanto, é uma comemoração especial. É a cara de Brasília. O anúncio dos selecionados deste ano ocorrerá nesta noite no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU). Entre os homenageados, um reconhecimento: o ator, diretor, produtor e ex-secretário de Cultura Guilherme Reis, que morreu em setembro, aos 70 anos.

O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o fundador de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek cujo mandato está ligado à nossa capital. Simboliza tempos de avanços, de sonhos realizados, de confluência de objetivos.

O jornal completou 65 anos em abril como o veículo que conta as principais histórias da cidade. Neste ano, o Diários Associados celebrou também o centenário do grupo criado por Assis Chateaubriand. A data foi comemorada com o musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, que percorreu o Brasil e esteve em Brasília em junho.

Leia também: Correio Braziliense lança premiação para quem faz Brasília brilhar



Guilherme Reis (1954-2025), com a esposa Carmem Moretzsohn (foto: Humberto Araujo)

Ícones da capital

O prêmio prevê também uma categoria para personalidades que são ícones no Distrito Federal e no país pelo trabalho realizado ao longo da vida. Os nomes serão conhecidos na cerimônia. As categorias são: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa.

Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. Os nomes serão conhecidos nesta noite especial.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, e a diretora de redação, Ana Dubeux, são os idealizadores do Prêmio JK.

"Nós contamos todos os dias as histórias que marcam a cidade. Faltava mostrar, do ponto de vista de quem faz a cobertura, aqueles que deixarão um legado, uma memória de orgulho por tê-los na nossa cidade. Com esse objetivo, surgiu o Prêmio JK", afirma Guilherme Machado. "É uma emoção. Foi difícil destacar entre tantas personalidades da nossa cidade as que seriam premiadas nessa primeira edição. Mas, ao transformar essa comemoração em evento anual, teremos oportunidade para celebrar muitos dos nossos grandes nomes", acrescentou.

A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio. A diretora de redação, Ana Dubeux, destaca: "Depois de tantas coberturas, o ano chega ao fim com um evento alegre, de reconhecimento e empatia com a nossa cidade".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Homem viaja para o DF, se hospeda na casa do irmão e estupra duas crianças

Homem viaja para o DF, se hospeda na casa do irmão e estupra duas crianças Cidades DF No Dia da Justiça, presidente do STM repudia feminicídios: 'Ser mulher é viver sob risco'

No Dia da Justiça, presidente do STM repudia feminicídios: 'Ser mulher é viver sob risco' Cidades DF DF Legal e PMDF recolhem 12 facas em fiscalização na Ponte do Bragueto

DF Legal e PMDF recolhem 12 facas em fiscalização na Ponte do Bragueto Cidades DF Nosso Natal 2025 encanta brasilienses

Nosso Natal 2025 encanta brasilienses Cidades DF Donos de ciclomotores têm até 31 de dezembro para registrar seus veículos

Donos de ciclomotores têm até 31 de dezembro para registrar seus veículos Cidades DF Polícia prende suspeito que chefiava esquema de venda falsa de veículos