Mãe de menino esfaqueado sobre ataque: "Peguei meu filho todo furado"

Ela contou que o filho havia perdido muito sangue antes de ser atendido - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

A mãe de João Miguel, menino de 10 anos brutalmente esfaqueado enquanto pegava manga em um lote vazio no Jardim Paquetá, em Planaltina de Goiás, descreveu os momentos de desespero que viveu ao encontrar o filho gravemente ferido. Kariane dos Santos contou ao Correio que segurou o menino nos braços, ensanguentado, e pediu a Deus que preservasse a vida dele. O garoto permanece entubado e internado em estado grave no Hospital de Base do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Menino de 10 anos é esfaqueado enquanto pegava manga em lote vazio

Segundo ela, o ataque ocorreu repentinamente, quando João Miguel estava acompanhado de familiares e outras crianças. Após ser atingido, o menino conseguiu correr até encontrar a própria mãe. “No meu momento de desespero, eu peguei o João Miguel no colo, todo furado. Eu não poderia pensar em outra coisa a não ser pedir a intervenção de Deus na vida dele", relatou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mãe descreveu em detalhes os ferimentos sofridos pelo filho. João Miguel levou uma facada na cabeça, que expôs o osso, necessitando 14 pontos de sutura. Outro golpe atingiu o pescoço, provocando o que ela chamou de “degola”, que precisou de 15 pontos. O menino ainda sofreu uma facada nas costas, que atingiu parte da coluna cervical e ficou próxima ao pulmão. “Graças a Deus não atingiu o pulmão dele”, afirmou. Ele também teve um corte na mão, que a mãe acredita ter sido um gesto instintivo de defesa.

Kariane o levou imediatamente para atendimento. A trajetória do socorro envolveu vários deslocamentos: primeiro para a UPA de Planaltina, depois para o Hospital Regional de Sobradinho, onde passou por cirurgia e, por fim, para o Hospital de Base, onde permanece internado na UTI pediátrica. “O Senhor soprou a vida nele. Repreendeu o espírito de morte”, disse a mãe, emocionada.

Ela contou que o filho havia perdido muito sangue antes de ser atendido. Durante a madrugada seguinte ao ataque, João Miguel sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica. Desde então, a família tem pedido orações e mobilizado doações de sangue O+ para atender às necessidades do hospital e auxiliar no tratamento.

Investigação

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou, em nota divulgada nesta terça-feira (9/12), que uma desavença durante um jogo de futebol entre crianças teria sido o estopim para o ataque que deixou um menino de 10 anos gravemente ferido. Segundo a corporação, o suspeito — um adolescente de 14 anos — discutiu com a vítima durante a partida e, após se afastar do local, teria retornado mais tarde para surpreender o menino em um outro ponto do bairro.

De acordo com os relatos colhidos pelos investigadores, o adolescente teria derrubado a criança no chão e desferido múltiplos golpes de faca em regiões sensíveis do corpo, incluindo pescoço, tórax e pernas. Após o ataque, ele fugiu em uma bicicleta. A corporação informou que, desde o primeiro acionamento, equipes policiais atuaram com máxima presteza no atendimento ao caso.

As testemunhas diretas eram, em sua maioria, eram crianças que acompanhavam a vítima. Os relatos iniciais foram considerados fragmentados, mas permitiram a identificação do suspeito, ainda nas primeiras horas de investigação. A Polícia Civil instaurou um auto de investigação para averiguar o caso. Entre as diligências realizadas estão a análise de possíveis câmeras de segurança próximas ao local do ataque, a localização de novas testemunhas e buscas por possíveis rotas de fuga utilizadas pelo adolescente. As investigações seguem em andamento.

