Menino de 10 anos é esfaqueado enquanto pegava manga em lote vazio

Um menino de 10 anos foi brutalmente esfaqueado na tarde de domingo (7/12), enquanto pegava mangas em um lote vazio no Jardim Paquetá, em Planaltina de Goiás. A vítima, João Miguel, permanece internada em estado gravíssimo no Hospital de Base do Distrito Federal, onde passou por duas cirurgias e segue entubado na UTI.

Doação de sangue

Diante da gravidade do caso, o garotinho precisa de doação de sangue. A família está pedindo que a comunidade se mobilize para ajudar. Qualquer tipo sanguíneo é aceito, embora o do menino seja O+. As doações podem ser feitas diretamente para o Hospital de Base do Distrito Federal, com indicação do nome do paciente.

* Nome do paciente: João Miguel

* Tipo sanguíneo: O+

* Local de referência: Hospital de Base do Distrito Federal

Segundo relatos de familiares ao Correio, João Miguel estava acompanhado do pai, de primos e de amigos quando o ataque ocorreu. As crianças tinham ido ao terreno vazio, localizado atrás da casa da família, para pegar frutas após o almoço de domingo.

De acordo com testemunhas, um adolescente de 16 anos teria se enfurecido com a presença das crianças no local e atacou João Miguel com vários golpes de faca. Outras crianças correram para avisar os adultos. “Meu sobrinho voltou dizendo que tinha um menino querendo bater nele. Quando fomos ver, o João já estava todo furado”, afirmou Fellype Santos, um dos tios da criança.

Os familiares relataram que João Miguel tentou correr em direção à mãe após os golpes, mas caiu no chão já com múltiplas perfurações. A família informou que o menino sofreu ferimentos profundos no pescoço — um deles com tentativa de decapitação — além de golpes na cabeça e nas costas. A facada na região dorsal atingiu a coluna e perfurou o pulmão, provocando um sangramento intenso entre os dois órgãos.

Ele foi levado inicialmente para a UPA de Planaltina, depois transferido para o Hospital Regional de Sobradinho, e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhado ao Hospital de Base, onde permanece sob cuidados intensivos.

Durante a madrugada, João Miguel sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica. Nesta segunda-feira (8/12), passou por uma nova cirurgia para conter o sangramento provocado pela perfuração pulmonar. Segundo os familiares, o quadro é considerado gravíssimo.

Até o momento, familiares dizem não ter informações oficiais sobre o autor do ataque. O adolescente apontado por testemunhas teria fugido após o crime. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso.

