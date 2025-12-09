Santos volta a flertar com Gabigol e aguarda desfecho no Cruzeiro

Santos volta a observar mais de perto o retorno de Gabigol - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Santos e Gabigol voltaram a se aproximar nos bastidores nas últimas semanas, em um movimento que reacende a possibilidade de um retorno do atacante à Vila Belmiro em 2026. Há um desejo mútuo entre as partes, porém qualquer avanço concreto nas negociações só deve ocorrer depois que o Cruzeiro encerrar sua participação na Copa do Brasil. Competição em que o clube mineiro disputa uma vaga na decisão contra o Corinthians.

Gabigol está inclinado a voltar ao Santos no próximo ano, enquanto o clube já mantém conversas com o estafe do jogador. A diretoria santista considera o atacante uma peça ideal para preencher a carência no setor de centroavantes, um dos pontos mais sensíveis do elenco. A informação foi dada primeiramente pelo UOL.

Tiquinho Soares dificilmente seguirá no clube, enquanto Lautaro Díaz não se firmou. Na última rodada do Brasileirão, o Santos precisou recorrer ao improviso com Thaciano, que marcou dois gols e foi o responsável direto pela permanência na Série A.

Mineiros adotam cautela, e Santos apenas observa

Apesar do interesse do Santos, o Cruzeiro ainda é quem dita o ritmo da novela. Internamente, o clube mineiro considera Gabigol bem avaliado, especialmente por Pedro Lourenço, principal investidor da SAF e responsável direto pela ousada contratação do atacante após sua saída do Flamengo.

Em declaração recente no Prêmio do Brasileirão, Pedrinho demonstrou apreço pelo jogador, mas deixou claro que a utilização em campo é decisão da comissão técnica:

"Gabriel foi uma contratação fora da curva. É um menino bacana, trabalha muito. A gente está feliz com ele. Ele não tem jogado o que esperava, isso é com o técnico Jardim, não comigo. Ele tem contrato até 2028, a gente está tranquilo. O Gabriel é um cara de grupo espetacular, nunca criou problema, o que ele quer é jogar. Espero que ele fique até 2028", disse Pedro Lourenço.

Apesar do discurso, o futuro de Gabigol depende de conversas que só ocorrerão após o fim da campanha na Copa do Brasil. O atacante perdeu espaço na equipe, onde disputa posição com Kaio Jorge, artilheiro do campeonato e titular absoluto do time de Leonardo Jardim.

Gabigol tem um dos salários mais altos do elenco, e uma possível transferência representaria alívio na folha do Cruzeiro. A negociação não tem valores definidos até o momento, até porque o jogador chegou sem custos no fim de 2024 e tem vínculo longo, válido até 2028.







