Sesi Lab recebe Prêmio JK de indústria e tecnologia

Jamil Bittar: "Eu acredito que seja uma premiação justa, desculpa a falta de modéstia, porque o Sesi Lab tem provocado a inovação aqui no DF" - (crédito: Letícia Corrêa)

“Lindo, maravilhoso, gratificante. Eu acredito que seja uma premiação justa, desculpa a falta de modéstia, porque o Sesi Lab tem provocado a inovação aqui no DF. É um equipamento de ponta pro Brasil inteiro e que orgulho tê-lo aqui no Distrito Federal. Recebemos homenagens com tantos elementos e números maravilhosos”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Jamal Jorge Bittar, ao receber o Prêmio JK Correio Braziliense, nesta terça-feira (09/12), na categoria de indústria e tecnologia.

O diretor ressaltou que a homenagem representa o reconhecimento de uma instituição que leva tecnologia da sua forma mais avançada e na forma de educação e que tem o condão de atender às classes mais populares que “têm menos acesso a esse tipo de equipamento. Então, a inserção das escolas públicas no nosso equipamento nos dá muito orgulho. A criançada fica encantada com o nosso equipamento e os professores também”.

“A programação para o ano que vem deve estar até elaborada, mas não nos foi apresentada ainda, mas eu te garanto que ela continuará cada vez mais arrojada, recebendo cada vez mais. Nós temos mais de 300 mil pessoas em 3 anos que passaram nosso equipamento. Isso é engrandecedor. É chegar nas escolas, um que tá em elaboração, que que esteja pronto, ela é uma mini e lab para as unidades administrativas. Olha, você levar para dentro das escolas uma questão é um protótipo que se faz no SESI Lab, como isso é um grande indutor na educação, formação, tecnologia avançada e como é estimulante para as escolas. Isso eu acredito que estará realizado esse ano”, ele falou sobre o futuro do SESI Lab.

Lançado pelo Correio Braziliense, o Prêmio JK reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do jornal e contempla 16 categorias, são elas: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.