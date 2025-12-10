Preso por assaltos em série, suspeito agia com violência em paradas de ônibus

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) acusado de ser o autor de uma série de roubos em paradas de ônibus de Santo Antônio do Descoberto (GO). Leandro Santos Sales escolhia horários específicos e agia do mesmo modo em todos os assaltos. A Delegacia Municipal da cidade divulgou a foto dele por acreditar que existem mais vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leandro é apontado como o responsável por efetuar, ao menos, quatro roubos desde novembro de 2024, nos pontos de ônibus dos bairros Parque XII e Beatriz I e II. O horário era sempre o mesmo: entre as 4h e as 5h, quando as vítimas aguardavam o coletivo para ir trabalhar.

Segundo a Polícia Civil, o assaltante usava uma bicicleta e carregava uma arma de fogo artesanal para render as vítimas. A abordagem era sempre violenta, informou a delegacia. Por vezes, desferia coronhadas nas cabeças dos passageiros e levava os celulares, carteiras e documentos pessoais.

Leandro foi preso nesta segunda-feira (8/12). Na casa dele, a polícia encontrou a arma de fogo supostamente usada nos crimes, munições, facas e porções de droga. “Essa divulgação permite identificar possível envolvimento do investigado em outros crimes em Goiás e facilitar a obtenção de novas provas. Qualquer comunicado sobre outros crimes envolvendo o suspeito poderá ser feito, inclusive, de maneira anônima”, justificou a PCGO ao divulgar a foto do preso.

Denúncias podem ser feitas pelo número 197.

