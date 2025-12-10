Gilmar Mendes sobre Prêmio JK: "Reconhecimento que ultrapassa o veículo de comunicação"

O ministro do STF compareceu ao Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal, (STF) Gilmar Mendes compareceu ao Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, na noite desta terça-feira (10/12). Ao Correio, ele destacou o significado institucional e simbólico do Prêmio JK, ressaltando o reconhecimento que ultrapassa o veículo de comunicação e alcança a própria sociedade brasiliense e brasileira.

Para o ministro, a premiação valoriza trajetórias que ajudaram a construir e desenvolver a capital federal ao longo dos anos. Morador de Brasília desde 1974, Gilmar Mendes afirmou sentir-se parte da história da cidade. “Acompanhei de perto seus desafios e seu crescimento.”

Ao enaltecer o papel do Correio Braziliense, Gilmar Mendes destacou a importância de um jornal que se confunde com a história da capital reconhecer os méritos dos brasilienses e daqueles que ajudaram a consolidar Brasília como o centro político e institucional do país.