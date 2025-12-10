InícioCidades DF
Parque Nicolândia troca ingresso por brinquedo em ação solidária de Natal

Os brinquedos deverão ser trocados por ingressos neste sábado (13/10), das 10h as 14h, no Parque Nicolândia. Arrecadação será entregue a crianças de instituições sociais do DF

Parque Nicolândia realizará iniciativa solidária para doação de brinquedos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Manuela Sá*

Neste sábado (13/10), das 10h as 14h, a entrada no Parque Nicolândia será gratuita mediante a doação de um brinquedo novo. As arrecadações serão destinadas a crianças atendidas por instituições sociais do Distrito Federal e serão avaliadas por critérios de segurança e qualidade.   

A distribuição das doações ocorrerá em duas etapas. Na primeira, a equipe do parque visitará duas instituições sociais para entregar os brinquedos às crianças atendidas. A segunda etapa será realizada em 20 de dezembro, quando um grupo de crianças será convidado para ir ao Nicolândia receber os presentes. Nessa data, além da entrega, o grupo poderá conhecer as atrações e comer um lanche especial. 

Segundo Marcelo Gomes, proprietário do Nicolândia, a expectativa é superar a meta inicial de arrecadação. “Se conseguirmos arrecadar uma quantidade acima do previsto, vamos levar essa diferença até outros locais que precisam. Queremos fazer a solidariedade chegar o mais longe possível”, afirma.

A iniciativa faz parte do projeto Natal Mágico — Nico Encantado, que reúne ações de fim de ano promovidas pelo parque com foco no engajamento comunitário e no fortalecimento de práticas de responsabilidade social.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

