Parque Nicolândia troca ingresso por brinquedo em ação solidária de Natal

Manuela Sá*

Neste sábado (13/10), das 10h as 14h, a entrada no Parque Nicolândia será gratuita mediante a doação de um brinquedo novo. As arrecadações serão destinadas a crianças atendidas por instituições sociais do Distrito Federal e serão avaliadas por critérios de segurança e qualidade.

A distribuição das doações ocorrerá em duas etapas. Na primeira, a equipe do parque visitará duas instituições sociais para entregar os brinquedos às crianças atendidas. A segunda etapa será realizada em 20 de dezembro, quando um grupo de crianças será convidado para ir ao Nicolândia receber os presentes. Nessa data, além da entrega, o grupo poderá conhecer as atrações e comer um lanche especial.

Segundo Marcelo Gomes, proprietário do Nicolândia, a expectativa é superar a meta inicial de arrecadação. “Se conseguirmos arrecadar uma quantidade acima do previsto, vamos levar essa diferença até outros locais que precisam. Queremos fazer a solidariedade chegar o mais longe possível”, afirma.

A iniciativa faz parte do projeto Natal Mágico — Nico Encantado, que reúne ações de fim de ano promovidas pelo parque com foco no engajamento comunitário e no fortalecimento de práticas de responsabilidade social.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado