Cerimônia de Sétimo Dia de Mestre Woo será neste sábado (13/12)

A comunidade do Distrito Federal prepara-se para homenagear, mais uma vez, Moo Shong Woo, o Mestre Woo, cuja morte, aos 93 anos, no último sábado (6/12), deixou um vazio entre os praticantes de tai chi chuan e admiradores de sua trajetória. A celebração da Cerimônia de Sétimo Dia será realizada neste sábado (13/12), às 16h, na Nave do Templo da Boa Vontade (SGAS 915, Lote 75, Asa Sul), em homenagem ao pioneiro que introduziu e difundiu o tai chi chuan de forma pública e gratuita em Brasília.

Um momento especial deve marcar o encontro: a homenagem musical do indígena Francisco Miguel Lopes da Silva, conhecido como Chico Puri, da etnia Puri, de Manhuaçu (MG). Amigo próximo da família e frequentador antigo da Praça da Harmonia Universal — espaço onde Mestre Woo conduziu práticas durante décadas — ele tocará uma composição autoral em flauta, criada especialmente para a despedida.

A música, intitulada A estrela Woo que ancestraliza a paz, também será apresentada no idioma Puri, como forma de reforçar o caráter espiritual e ancestral do tributo. Segundo o músico, a entrega tem profundo significado pessoal. “Conheço o Mestre Woo há mais de 40 anos. Ele era meu grande amigo, um grande líder espiritual. Eu tocava flauta pra ele, dei um cocar indígena e, quando entreguei, ele chorou. Ele tinha muito respeito pelos povos originários”, contou.

Legado espiritual e comunitário

Nascido em 1932, Moo Shong Woo foi um dos responsáveis por estabelecer o tai chi chuan no Brasil e referência na prática no Distrito Federal. Em Brasília, tornou-se símbolo da Praça da Harmonia Universal — espaço na Entrequadra 104/105 Norte — onde ensinava, orientava e reunia pessoas de diferentes idades e origens.

Em nota, a Associação Being Tao manifestou pesar e gratidão. “É com o coração ao mesmo tempo pesaroso e grato que venho compartilhar uma notícia profunda. Nosso pai, nosso querido Mestre Woo, após 93 anos de uma vida plena e dedicada, partiu em paz. Sua passagem ocorreu de maneira serena, após o infarto que o acometeu, cercado pela família até o último instante.”

A cerimônia de sábado deve reunir alunos, admiradores e amigos que, ao longo de décadas, construíram com ele uma rede comunitária de cuidado, movimento e espiritualidade.