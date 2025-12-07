Mestre Woo será velado neste domingo (7/12), no Campo da Esperança

Um símbolo de Brasília, o querido Mestre Woo será velado neste domingo (07/12), no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul, na Capela Especial número 3. De acordo com os familiares, o velório está programado para acontecer de 13h30 às 15h30. O sepultamento deve ocorrer em sequência, por volta das 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota à comunidade, a família convida amigos e discípulos para se despedirem do Mestre Woo. “Convidamos todos os que desejam prestar suas últimas homenagens e honrar a memória do Mestre a se reunirem conosco neste momento de despedida. Agradecemos, mais uma vez, pelo carinho e apoio que têm sido nosso sustento”, ressalta a nota.



Responsável por trazer o Tai Chi Chuan para Brasília, o Mestre Woo faleceu na manhã deste sábado (06/12), aos 93 anos, depois de ser acometido por um infarto. Querido e amado por tantos brasilienses, deu vida a Associação Being Tao, na tão calorosa Praça da Harmonia Universal, localizada entre as quadras 104/105 da Asa Norte.



A prefeitura da quadra, inclusive, manifestou pesar pela perda incomensurável do Mestre Woo, presença tão forte no espaço há tantas décadas. “Aos 93 anos, parte um mestre, mas fica um legado eterno. Que possamos honrar sua história, seus ensinamentos e sua presença tão leve e generosa”, destaca nota, publicada em uma rede social.



O texto ainda reforça a dedicação do Mestre Woo em ser um líder comunitário e humanitário, figura de representatividade que inspirou todos que o conheceram, criando um legado de saúde, paz, harmonia e consciência por toda a cidade, sobretudo junto ao trabalho realizado pela Associação Being Tao.



“Criador da Praça da Harmonia Universal, hoje patrimônio cultural de Brasília, ele deixou marcas profundas de sabedoria e simplicidade. Sua atuação ultrapassou fronteiras: multiplicou práticas, formou pessoas e realizou inúmeros eventos voltados ao bem-estar, à educação e ao respeito à natureza”, finaliza a prefeitura.

