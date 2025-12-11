Homem morre atropelado na Estrutural; acidente causa engarrafamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionados e permanecem no local - (crédito: Divulgação)

Um homem morreu após ser atropelado na pista sul da Estrutural, no início da manhã desta quinta-feira (11/12). Segundo informações preliminares, o acidente causou forte impacto no trânsito e gerou um grande engarrafamento na pista sul. Motoristas enfrentam lentidão e bloqueios parciais enquanto equipes de emergência atuam no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionados e permanecem na cena da ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e para garantir a segurança dos condutores que trafegam pela via.

Leia também: PCDF mira chefes do tráfico em Samambaia após cocaína enviada pelos Correios

As informações oficiais serão confirmadas após a conclusão dos procedimentos de investigação. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.