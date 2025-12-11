Mulher corre risco de perder enterro da mãe após cancelamento de voo

Diante dos cancelamentos de voos com destino ou escala em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (11/12), passageiros relataram descaso e receio de perder compromissos importantes. Diana Matias, 52 anos, por exemplo, precisa embarcar para o enterro de sua mãe, junto com sua filha, em São Luís (MA), e ainda não conseguiu.

Diana conta que está no aeroporto há mais de quatro horas e ainda não recebeu nenhuma informação sobre quando poderá ir ao seu destino. "Um descaso total! O aeroporto não sabe informar nada, a empresa não fala nada do que precisamos saber e eu estou presa aqui esperando para saber como vou me despedir da minha mãe", lamenta a passageira.

Para ela, o maior problema é a falta de comunicação com os passageiros. "Eles me mandaram lá para cima, depois me mandaram aqui para baixo e em nenhum lugar eu consegui informações. Minha filha decidiu subir enquanto eu fico aqui embaixo, só assim para sabermos se vamos conseguir embarcar ou não", desabafa.

Felipe Caixeta, 42, veio passar apenas um dia em Brasília e também lamenta o descaso da Latam com os passageiros. "Eu só queria uma informação. Eu vim passar um dia em Brasília, não trouxe roupas o suficiente e preciso saber se vou ter que ver um hotel, se vou poder voltar para casa ainda hoje. A empresa não dá um parecer sobre o que podemos fazer. Eles ficam nos empurrando de um lugar para o outro, parece que estão tentando se livrar do problema", relata.

Os cancelamentos ocorrem devido ao temporal que aconteceu na tarde da última quarta-feira (10) na cidade de São Paulo, impedindo as operações dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A Inframerica — empresa que administra o aeroporto de Brasília — divulgou um levantamento informando o quantitativo de voos foram cancelados.

“O levantamento realizado ontem e consolidado até às 9h de hoje aponta que 33 voos foram cancelados, destes, 12 foram cancelados nesta manhã. Também houve atrasos, porém no momento, apenas 3 voos estão atrasados na sua partida de Brasília. A concessionária orienta os passageiros com voos programados para São Paulo a procurarem suas companhias aéreas para mais informações”, diz em nota.

Em pronunciamento, a LATAM Airlines Brasil alega que os reflexos dos impactos meteorológicos registrados na sua operação são alheios ao controle da companhia. A empresa orientou que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto, e altere a sua viagem se necessário.

O procedimento, segundo a companhia, pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo LATAM ou diretamente no site latam.com. "Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center", informa a nota.

Confira a nota na íntegra:

A LATAM Airlines Brasil alerta que há reflexos nesta quinta-feira (11 de dezembro) dos impactos meteorológicos registrados na sua operação no país, fato totalmente alheio ao controle da companhia. A LATAM precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta-feira (10 de dezembro) por condições climáticas adversas no estado de São Paulo, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.



Por isso, a LATAM orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto, e altere a sua viagem se necessário. Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo LATAM ou diretamente no site latam.com. Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.



Hospedagem em São Paulo



Clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios. Nesse segundo caso, o cliente deve guardar o seu comprovante de pagamento para que a companhia possa proceder com o reembolso. Basta escrever para a LATAM pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato.



Voos que não foram cancelados entre 10 e 12 de dezembro



O cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.



A LATAM lamenta os transtornos causados por essa situação totalmente alheia ao seu controle e reforça o seu compromisso com a segurança em todas as suas operações e decisões.

