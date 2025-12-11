Estrada de acesso à Escola Classe Sítio das Araucárias será asfaltada

Obra de pavimentação promete mais segurança e mobilidade para a comunidade escolar e moradores da região - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou a ordem de serviço para a pavimentação das vias de acesso à Escola Classe Sítio das Araucárias, localizada na VC-257, região da Rota do Cavalo, em Sobradinho, nesta quinta-feira (11/12). O investimento inicial é de R$ 5,8 milhões, podendo chegar a R$ 7 milhões após complementações solicitadas do trecho. A obra beneficiará diretamente os 150 alunos da unidade de ensino e cerca de 5 mil motoristas que utilizam diariamente a via.

Ao todo, serão pavimentados 3 km, com previsão de ampliação para 4,5 km, atendendo os dois acessos utilizados pela comunidade tanto de Sobradinho, quanto do Itapoã. A iniciativa faz parte do programa Caminho das Escolas, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária no entorno das unidades de ensino do Distrito Federal, principalmente, nas áreas rurais.

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis destacou o compromisso do governo com as áreas rurais e a importância dos investimentos na educação. “Nós temos trabalhado muito desde o primeiro mandato, cuidando das nossas áreas rurais. São quilômetros e quilômetros de asfaltamento feito nas mais diversas áreas para valorizar essas famílias que moram nas áreas rurais e que querem criar seus filhos aqui”, disse.

O chefe do Buriti reforçou a continuidade das ações do programa Caminho das Escolas. “Esse projeto vai continuar no governo da Celina Leão, para que a gente chegue ao final de 2030 com todos os caminhos das escolas feitos em todo o Distrito Federal”, afirmou.

Ibaneis ainda defendeu a reeleição da vice-governadora ao Buriti. “Ela está preparada para governar o Distrito Federal. Não podemos correr o risco de não reeleger nossa governadora, porque certamente teremos mais quatro anos de muito desenvolvimento”, ressaltou.

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) ressaltou o impacto positivo para estudantes e motoristas da região. “Sabemos a dificuldade de uma criança para chegar numa escola rural na época de chuva, com lama, e na época de seca respirando poeira. Nós estamos aqui num ato de saúde para nossas crianças”, declarou.

Fausi também apresentou um balanço das ações do Caminho das Escolas. “Somente em 2025 são nove caminhos da escola, alguns inaugurados e outros em obra. Falamos em quase 30 quilômetros de acessos só este ano, mais de R$ 30 milhões investidos. Ao longo de sete anos de governo, já são perto de 50 quilômetros executados”, destacou.

O que será feito?

O projeto vai contemplar serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, implantação de canteiro de obras, obras complementares, plantio de grama, elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Projeto visa trazer mais segurança, mobilidade e melhores condições de acesso para estudantes, professores e moradores da região

