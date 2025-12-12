Ex-amante de Neymar expõe exame de DNA e mistério intriga público

Ex-amante de Neymar mostra resultado de exame de DNA e mistério paira no ar - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Any Awuada, que ganhou projeção nacional após afirmar ter se encontrado para uma festinha íntima com Neymar em março, usou as redes sociais para prestar um novo esclarecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora publicou um vídeo no Instagram mostrando mais um exame de DNA feito para confirmar a paternidade de sua filha recém-nascida.

Segundo ela, um teste já havia sido realizado durante a gestação, mas, após o parto, decidiu repetir o procedimento.

Passou mal ao ver o resultado

No registro, Any aparece segurando o laudo e conta que passou mal ao tentar abri-lo diante da câmera, precisando ser amparada pela mãe.

Em seguida, começa a chorar enquanto desabafa: “Fiquei muito tempo com um peso nas minhas costas de achar que eu era louca, de parecer que eu não sabia quem era o pai da minha filha e desde o começo eu sempre soube”.

Ela então lê o trecho do resultado, mantendo oculto o nome do homem citado no documento. “É o pai biológico de RN [recém-nascida] de Nayara [nome real de Any Awuada] com probabilidade de 99,99 por cento”, afirma no vídeo.

Ao final, ainda emocionada, diz sentir que finalmente pode respirar aliviada: “Eu estou mais feliz ainda porque eu sempre estive certa. Hoje, um peso gigante sai das minhas costas, graças a Deus. É um fardo que estou deixando de carregar.”